A Jesús Vázquez le preguntan por el fin de ‘Sálvame’ y su respuesta es incontestable

‘Allá tú‘ está de vuelta en Telecinco. El emblemático concurso de las cajas inicia una nueva etapa y se estrena este domingo, 9 de julio, en el prime time de la cadena de Fuencarral manteniendo al veterano Jesús Vázquez como gran maestro de ceremonias.

En este esperado regreso, la cadena ha querido apostar por varias entregas en horario de máxima audiencia durante el verano para testar su acogida. Eso sí, se deja la puerta abierta a que se decida producir una tira diaria como en sus orígenes. Dependerá lógicamente de su rendimiento.

En la presentación que se produjo la pasada semana, Jesús Vázquez explicó cómo vive las audiencias ahora que la situación de Telecinco es crítica. En declaraciones para la revista Semana, el popular presentador aseguró que «por mucho que lucho y me digo a mí mismo que no, siempre me preocupo».

«Al final es importante la audiencia y lo paso muy mal por eso. Menos que antes, de verdad. Pero es verdad que los que estamos delante dando la cara en la primera línea de combate somos a los que le ponen el número encima», ha comentado al tiempo que ha confesado que no va a ver el estreno. «Veré una serie en una plataforma, porque a mí no me gustan nada los estrenos. No los veo jamás. El día del estreno no me localiza nadie», admite.

Por otro lado, la citada revista no pasa la oportunidad de preguntarle por el cambio de rumbo radical de la cadena y la sonada cancelación de ‘Sálvame’. «En esta etapa de mi vida lo vivo todo con mucha discreción y es un problema muy complejo y creo que no debemos ninguno de los que trabajamos en la empresa meter más cizaña ni añadir comentarios que no van a ayudar», responde muy tajante el comunicador.

«Además de eso, es que yo desde Navidad, que se produjo el cambio grande con la salida de Paolo Vasile, no he vuelto a los pasillos. Yo he estado muy tranquilito en mi casa, asistiendo a todo como espectador», ha añadido Jesús Vázquez, que reconoce estar en contacto con Jorge Javier Vázquez ahora que se encuentra pasando por su peor momento y apartado de Mediaset. «Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Y nos escribimos y nos hablamos», se limita a decir sin querer dar más detalles.

Y sobre su relación con la nueva directiva del grupo audiovisual italiano reconoce no tener demasiado contacto, salvo un encuentro con el nuevo Consejero Delegado, Alessandro Salem. «Es que como es el primer programa que hago, no he tenido todavía mucho contacto. He conocido al nuevo CEO, me ha parecido un hombre educadísimo, amable, simpático. Todavía no me he sentado a hablar de trabajo puro y duro con él. Hemos tenido una reunión cordial, una cena más cordial que de trabajo. Solo puedo decir cosas agradables de un hombre que es educadísimo, sonriente y que te escucha cuando hablas», declara.