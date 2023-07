Telemadrid ficha a Juan Ramón Lucas para este proyecto 20 años después de su marcha

Juan Ramón Lucas vuelve a la televisión como presentador. Más allá de su labor como tertuliano de ‘Espejo Público’ y ‘Más vale tarde’, el periodista prepara su regreso a la pequeña pantalla. Y será en una cadena que ya conoce. Y es que el presentador ficha por Telemadrid para presentar un nuevo programa a partir de septiembre.

Así, Juan Ramón Lucas se pondrá al frente de ‘Cómo funciona Madrid’, un programa producido por Beta Entertainment Spain (‘Mi gran bautizo Gipsy’) que se cuestiona cómo funciona una gran región cómo Madrid.

Juan Ramón Lucas recorrerá la Comunidad de Madrid formulándose preguntas sobre lo que tenemos cerca, lo que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero desconocemos cómo funciona. Por ejemplo como se ordena el tráfico en una gran ciudad o cómo se organiza un evento deportivo.

«Yo soy el primero que lo desconoce. Mi opinión es que funciona bien, y eso para mí es un misterio. Que los servicios y las organizaciones funcionen a veces, desde fuera, parece un milagro. Y yo quiero saber cuánto hay de milagro y cuánto de trabajo eficaz. Iré donde haga falta para saberlo», reconoce al respecto.

Juan Ramón Lucas, contento con su vuelta a Telemadrid

Con este formato, Juan Ramón Lucas regresa dos décadas después a Telemadrid donde condujo entre 2002 y 2004 el programa ‘Todo Madrid’. «Me apetecía mucho volver a una casa en la que hace ya años trabajé con absoluta libertad y muchas ganas. En esta ocasión vengo a hacer algo que me gusta muchísimo, como es hacer preguntas y buscar respuestas. Estar en los lugares en que hay que estar para explicar lo que sucede y nos importa. ¿Qué mejor que volver a la tele con una propuesta así? Y más a una como esta en la que he vivido tanto y tan bueno…y que es, además, cercana. Y eso es un valor enorme», remarca.

«Con energía. Con pasión. En cualquier tiempo. Llevo más de cuatro décadas de oficio y me sigo ilusionando. Yo creo que funciono a base de levantarme cada día y hacer las cosas lo mejor posible, aprendiendo y mejorando. Con pasión e ilusiones renovadas», termina diciendo sobre cómo funciona él.