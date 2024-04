Ángels Barceló tacha de esta gruesa forma lo que Telemadrid hizo con la boda de Almeida

Telemadrid ofreció este pasado sábado una cobertura especial de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo que causó una grandísima polémica. Las redes sociales se llenaron de denuncias por la instrumentalización de la cadena pública madrileña para retransmitir un acontecimiento de carácter privado. Y entre las voces críticas se encuentra Ángels Barceló.

Telemadrid comenzó esa cuestionada cobertura con un avance especial de casi media hora de duración a las 11:50 horas, justo antes del comienzo de la ceremonia que se celebraba en la parroquia de los jesuitas San Francisco de Borja en el madrileño barrio de Salamanca. A continuación, hubo otro avance a las 13:00 horas con la salida de la Iglesia. Por si fuera poco, en los informativos ocupó parte de la escaleta con puntos de directo en la finca donde tuvo lugar el convite.

Todo esto levantó una enorme polvareda y a esa corriente de críticas se ha sumado Ángels Barceló. La locutora radiofónica era interpelada este lunes por Roberto Sánchez respecto a si tenía datos en primicia del enlace: «¿Qué sabes de la boda? ¿Tenías informadores dentro de la boda?». «No, no sé nada, sé lo que salió público, no tenía a nadie dentro de la boda», contestaba ella.

«¿Pero qué dije yo? ¿Que Telemadrid lo iba a hacer o no lo iba a hacer?», planteaba, dejando entrever que, antes del acontecimiento, se apostó con sus compañeros que la cadena autonómica iba a hacer un despliegue de esas características para dar cuenta de lo que ha sido bautizado como ‘el enlace del año’.

«¿A ti qué te parece que lo haya retransmitido Telemadrid?», le preguntaron. Y Ángels Barceló no puede ser más rotunda: «Pues lamentable, claro». «Lo digo por si al final te hubiera convencido o no sé, un magnetismo…», le dijo Sánchez con sorna. «No, y tampoco lo miré, con lo cual no sé si fue una buena retransmisión o una mala retransmisión. Pero el concepto, hablo del concepto», remataba la presentadora de ‘Hoy por hoy’.