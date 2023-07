Rosalía rompe por fin su silencio sobre la ruptura con Rauw Alejandro: «No es fácil…»

Rosalía ha roto su silencio tan solo unas horas después del comunicado de Rauw Alejandro, en el que confirmaba la ruptura y negaba la mayor sobre las informaciones que apuntaban a que una presunta infidelidad con la modelo colombiana Valeria Duque estaba detrás de este inesperado desenlace entre ambos artistas.

«Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar«, reza el breve texto que la catalana ha publicado a través de su cuenta de Instagram. Lo ha hecho en un ‘storie’.

Como decimos, este primer pronunciamiento de Rosalía llega justo unas horas después de las explicaciones de Rauw Alejandro. «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», sentenció.

«Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respecto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», aseguró Rauw Alejandro para que quedase claro que su romance, pese a lo rumoreado, ha sido pura verdad.

No obstante, esas explicaciones, lejos de calmar las aguas, han prendido una mayor polémica y no han convencido a los seguidores de la pareja. Rauw Alejandro afirma que el fin del compromiso se produjo hace unos meses, pero lo cierto es que habría mentido.

Ambos habían compartido publicaciones e interacciones cariñosas en redes hasta hace solo unas semanas y, recientemente, (el pasado 12 de junio) la propia Rosalía anunciaba en ‘El Hormiguero’ los planes de boda. De hecho, hasta el pasado mes, ella siempre le mandaba un mensaje en los conciertos de la recién terminada gira Motomami.