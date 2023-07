Rebelión de Carmen y Rafa contra la organización de ‘Vaya Vacaciones’ que tienen que censurar

‘Vaya vacaciones‘ ha comenzado su andadura en Telecinco con los primeros roces de la convivencia y los juegos planteados a los dos equipos de concursantes. Precisamente las dinámicas que enfrentan las diferentes parejas del reality han sembrado ya grandes polémicas como la vivida con Rafa Martínez y Carmen Nadales a costa de la prueba para conseguir la inmunidad.

En esta ocasión, Luján Argüelles ha reunido a los concursantes del equipo azul para disputar un competitivo juego en la playa al más puro estilo ‘Supervivientes’. Tal y como ha explicado la presentadora, cada miembro de la pareja debía cargar con un barreño de barro sobre su cabeza y superar un circuito plagado de obstáculos que ha jugado muy malas pasadas a concursantes como Rafa y Carmen.

Precisamente esta última concursante se ha dado más de un golpe durante el transcurso de la prueba. Unos contratiempos que han mermado el estado anímico de la pareja puesto que, además de perder la inmunidad, ha provocado que los dos carguen contra el programa. Dicho momento se ha vivido al finalizar la ronda cuando la presentadora se ha cerciorado de la mirada de desaprobación de la concursante.

«No debería de hablar porque verdaderamente me ha salido un churro, pero sí que nos hemos dado cuenta que algunos no han pisado el palo de abajo. Allí tampoco han pisado el último color…», ha comenzado quejándose Carmen en relación a la victoria de sus compañeros. Precisamente algunos han saltado diciendo: «Como no has hecho ningún recorrido completo tienes que sacarnos el fallo a nosotros. Ese es el problema».

Luján Argüelles, obligada a intervenir

Lejos de aminorar el conflicto, Rafa ha saltado apoyando lo denunciado por Carmen: «Rubén no pisó dos veces ese palo». Una actitud que poco o nada ha gustado entre otros compañeros como Cristina Porta, quien ha soltado: «Ya hay jueces. Tú eres concursante». De igual manera, Luján Argüelles también ha tenido que intervenir por boca de la organización, que se ha visto comprometida con la protesta de Rafa y Carmen: «Yo os pediría de verdad y de corazón que no pongáis en duda lo que nosotros os decimos. Estamos muy pendientes de todo lo que va pasando, ¿vale?».