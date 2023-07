Massiel utiliza su ‘Lazos de sangre’ en TVE para atizar contra Irene Montero y Podemos

Este martes 18 de julio, TVE ha emitido una nueva entrega de ‘Lazos de sangre‘. En esta ocasión, la protagonista del documental y posterior debate ha sido Massiel. Después de hacer un repaso por la trayectoria de la cantante, el programa conducido por Jordi González recordó que la artista fue una de las primeras feministas en nuestro país.

Se quiso divorciar cuando estaba prohibido en España, alzó la voz en medios públicos y acudió a numerosas manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres. Pero, si algo caracteriza a la intérprete del ‘La, La, La’, es no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre diversos temas y eso le ocasiona a menudo problemas, como el encontronazo que tuvo con Marta Nebot en el formato de La 1.

En un momento dado, la periodista quiso relacionar su incasable lucha de hace medio siglo con la lucha de los tiempos actuales. «Cómo se vive ahora haber sido una feminista pionera, porque hiciste cosas que entonces las mujeres no podían hacer. Te pusiste el mundo por montera cuando las mujeres no podían ni salir al mundo, y han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Cómo lo ves tú desde aquí?», quiso saber la colaboradora.

Marta Nebot y Massiel se enfrentan por el feminismo.

Massiel, en contra del feminismo de Irene Montero: «Soy feminista de las de antes, no lo ha inventado ella»

Sin embargo, Marta Nebot se quedó ojiplática con la respuesta de Massiel quien aprovechó la ocasión para lanzarle un demoledor dardo a Podemos, ahora Sumar. «Pues, desde luego, lo veo es que no tiene nada que ver con el feminismo de ‘Podemos’. Yo soy feminista de las de antes, de Carmen Sevilla y de algunas escritoras como Lidia Falcón».

«No es que me haya puesto el mundo por montera. He tratado de vivir en libertad cuando no había libertad. Y aún así luchamos por conseguirla, todos. y la conseguimos, todos», sentencia nuestra primera ganadora de Eurovisión.

Poco después, cuando salieron a relucir los derechos del colectivo LGTBIQ, Massiel espetó: «Esto no lo ha inventado Irene Montero. Ya existían antes. Otra cosa es el oportunismo o el querer conseguir votos llevando a tu lado lo que te conviene, cuando ya estaba inventado, protegido y asumido de hace mucho», sentenciaba la artista.