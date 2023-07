Massiel se planta ante Jordi González y le arrea un tenso corte en TVE: «No te enteras»

Este martes 18 de julio, TVE emitió una nueva entrega de ‘Lazos de sangre’. El programa, presentado en esta nueva etapa por Jordi González, contó con Massiel como protagonista de la noche. Y, tan sincera como siempre, la artista no dejó de protestar ante el presentador, algo que a este no le hizo demasiada gracia.

«Llevas toda la noche protestando y llevándome la contraria», le recordaba, aunque en broma, el catalán, hacia el final del programa. Sin embargo, la que fuera nuestra primera ganadora de Eurovisión no se quedó callada: «Pienso lo que digo y no siempre digo lo que pienso».

En todo momento, Massiel estuvo respondiendo a las preguntas de los colaboradores, pero terminó agotada, como así se lo hizo saber: «Luego querréis que esté simpática y me estoy quedando muda». Además, les espetó: «Yo había venido a ver el documental y estos lo que quieren es una biografía. No estaba preparada para esto».

Massiel a Jordi González: «¡Que no te enteras!»

Especialmente dura fue con Jordi González, al que puso a prueba su paciencia. En un momento de la charla, el presentador le pidió que explicase unas declaraciones entre las que había confusión: si alguna vez había pagado una vivienda a algún amor. «Qué narices Jordi, que no te enteras», le soltó Massiel. Ante lo cual, él le pidió que no le dijera eso, ya que «me he empapado del documental».

Antes de marcharse, la artista dejó claro que su vida no terminaba aquí, ya que todavía tenía más que contar pero, eso sí, tendría que ser en otra ocasión. El momento más emotivo de la noche, en el que la invitada no pudo reprimir las lágrimas, fue cuando recordó a Luis Eduardo Aute, recibiendo incluso una sorpresa de su hijo.