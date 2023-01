Massiel no pierde el tiempo en lanzar esta queja contra TVE ante Toñi Moreno: «La casa del terror»

Massiel ha visitado a Toñi Moreno en ‘Plan de tarde’ y su estilismo llamaba mucho la atención. Pero tenía un por qué.

Con motivo del comienzo de la semana del Benidorm Fest 2023 en TVE y coincidiendo con la ceremonia de inauguración del festival que sirve como preselección de España para Eurovisión, Toñi Moreno recibía este domingo, 29 de enero en el plató de ‘Plan de tarde‘ a Massiel.

Antes de empezar la entrevista, Toñi Moreno revelaba a la audiencia lo que Massiel le había comentado al verse en maquillaje. «Tengo que decir que en maquillaje me ha dicho que estoy un poquito más gorda», comentaba la presentadora. «No, yo también. Era el pantalón que te hacía más barriga porque llevaba pinza, jodía que todo lo cuentas», se justificaba Massiel.

Tras ello, Massiel no dudaba en lanzar una queja ante el equipo de ‘Plan de tarde’ y explicaba el motivo por el que había aparecido con un look sorprendente. «No querían que saliera con abrigo, pero es que yo tengo mucho frío. He venido con un traje doblado, con tres pares de zapatos», empezaba diciendo mientras se le veía con una chaqueta, unos pantalones de chándal y unas deportivas negras además de una gorra con brillantitos.

«Me he ido a poner un zapato con cuñita de verano, y tengo los pies del frío que hace por estos pasillos… que parece la casa del terror; se me han hecho más pequeños. Solo falta que me caiga en directo», terminaba de decir Massiel provocando la risa de Toñi Moreno.

El año que TVE vetó a Massiel

Toñi Moreno entrevista a Massiel en ‘Plan de tarde’ (TVE)

Por último, era la presentadora la que hacía referencia al look de su invitada. «Yo he pensado que se ponga lo que quiera porque creo que hay un punto en la vida donde una tiene que estar cómoda», aseveraba Toñi. «Si es que Toñi, ¿yo qué tengo edad de ser instagrammer? Pues no, yo no anuncio nada, yo no vendo nada, yo quiero no acatarrarme ni coger frío», sentenciaba Massiel.

«A esta edad dice uno lo que quiere y lo que piensa, pero tú los has hecho toda la vida. Aunque a veces te ha costado más que un disgusto, porque después de ganar Eurovisión como no se callaba te llevaste un año sin poder pisar la TV de todos porque Franco estaba enfadadísimo con ella», recordaba Moreno.