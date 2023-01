Toñi Moreno analizaba la relación entre Eva González y Cayetano Rivera cuando Jesús Manuel Ruiz soltaba una frase en TVE que ha tenido que frenar.

Toñi Moreno ha vuelto a ponerse al frente este domingo de ‘Plan de tarde‘, el nuevo programa de La 1 para las tardes de los domingos. Una entrega en la que ha analizado la última hora sobre Shakira y Piqué, la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, entre otros muchos temas que ha comentado junto a colaboradores como Rosa Villacastín, Jesús Manuel Ruiz o Norma Duval, entre otros.

Aprovechando que Tamara Falcó ya ha confirmado que habrá boda con Iñigo Onieva tras su reconciliación, ‘Plan de tarde’ hacía un recopilatorio de todas las parejas de famosos que se habían dado una segunda oportunidad. Entre ellos se encontraban Eva González y Cayetano Rivera, que en los últimos días se rumoreaba con un posible entendimiento entre ellos.

Al volver del vídeo, Jesús Manuel Ruiz comentaba la última hora sobre la presentadora de ‘La Voz’ y el torero. «Eva ya le dio una segunda oportunidad a Cayetano y no la supo aprovechar», aseveraba de primeras. «Esta semana se juntan unos toreros en una finca y me aseguran que Eva González ya torea en otras plazas», soltaba el colaborador sin cortarse en alusión a que la presentadora de Antena 3 podría tener una nueva ilusión.

Tras ello, el debate seguía en plató con Rosa Villacastín opinando que Eva González y Cayetano Rivera son muy diferentes y que no considera que pueda haber una nueva oportunidad entre ellos. «Pero no creo que haya ninguna tercera persona», apostillaba la periodista. «Cuando digo otras plazas no digo que haya una persona en concreto, sino que ella ya ve un nuevo mundo y en ese mundo no está Cayetano Rivera», explicaba Jesús Manuel Ruiz.

«Me ha parecido una expresión horrorosa»

Finalmente, Toñi Moreno no dudaba en reprocharle a su compañero las palabras que había expresado para hablar de Eva González. «Ellos tienen un hijo y están condenados a entenderse y vamos a seguir viendo fotos de los dos. Yo a él no le conozco, pero Eva es una extraordinaria persona y muy guapa. Y por supuesto muy divertida y si está toreando en otras plazas, que me ha parecido una expresión horrorosa, pues mejor para ella», sentenciaba la presentadora.

«Que ella tiene otras plazas, eso es muy bonito también», insistía Jesús Manuel Ruiz. «A mi el término me ha parecido horroroso», volvía a replicarle Toñi Moreno. «Bueno como yo soy de plazas lo utilizo», concluía el colaborador ante el reproche de la presentadora.