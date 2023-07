La suculenta oferta que Belén Esteban decide rechazar tras la cancelación de ‘Sálvame’

Belén Esteban es, sin duda alguna, una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ más queridas por la audiencia y de las que más espectadores atrae. Es por ello por lo que, tras el fin del chiringuito, le llueven las ofertas de trabajo. Sin embargo, ella misma contaba en ‘Superlativas‘, el podcast de Carlota Corredera, que las ha rechazado para centrarse en los proyectos de La Fábrica de la Tele.

Durante su charla con Carlota Corredera, Belén Esteban dedicaba unas bonitas palabras para ‘Sálvame’: «Ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa igual». La tertuliana incluso confesaba lo mal que lo estaba pasando con el fin del formato: «No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco».

Ahora se centra en el salto del universo ‘Sálvame’ a Netflix, un reto que le tiene feliz: «Estoy superilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mí la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido». Pero si algo tiene claro es que cuando acabe este proyecto va a retirarse: «Cuando acabe lo de Netflix quiero descansar de la tele».

Y no será por la falta de ofertas. Belén Esteban confesaba tener más de una sobre la mesa, pero su fidelidad a La Fábrica de la Tele le impide dar el salto y por ese motivo las ha declinado: «He tenido ofertas de todo tipo, radio, televisión, pero yo soy de La Fábrica de la Tele. Quiero mandarles un beso a Carlos Herrera y a su hijo, me ha querido fichar, siempre han estado pendientes de mí».