La nueva serie de Movistar Plus+ que tienes que ver si te gusta el misterio y la comedia romántica

‘The White Lotus‘ se ha colocado como la perfecta serie de vacaciones. Sobre todo gracias a su brillante temporada 2. Si pensamos en un resort vacacional o un hotel de lujo, nuestra mente siempre nos va a llevar a la cadena hotelera White Lotus. Y, mientras esperamos esa temporada 3, la plataforma de streaming Peacock (parte de NBC Universal en Estados Unidos) nos ha traído una serie con muchas similitudes que juega en una liga diferente. Estamos hablando de ‘El Resort’, y está disponible desde este viernes 7 de julio en Movistar Plus+.

La serie está protagonizada por Cristin Milioti (‘Cómo conocí a vuestra madre’, ‘Fargo’, ‘Black Mirror’) y William Jackson Harper (‘The Good Place’, ‘Midsommar’). Junto a ellos, completan el reparto Nina Bloomgarden (‘Jane’); Skyler Gisondo (‘Licorice Pizza’, ‘Súper empollonas’); Nick Offerman (‘Parks and Recreation’, ‘Devs’, ‘The Last of Us’) como Murray, el padre viudo de Violet; Debby Ryan (la mítica ‘Jessie’ de Disney Channel), como Hanna, la novia de Sam; y Becky Ann Baker (‘Ted Lasso’, ‘Billions’) y Dylan Baker, (‘The Good Wife’, ‘Hunters’), matrimonio en la vida real, como los padres de Sam.

Pero lo interesante no solo está en las personas que vemos delante de las cámaras, sino en el equipo que hay detrás. Primero, el productor, que no es otro que Sam Esmail, responsable de la compleja ‘Mr. Robot’. Sí, la serie que nos dio a conocer a Rami Malek. Y además está escrita por Andy Siara, responsable de la divertidísima ‘Palm Springs‘, una película protagonizada por la propio Milioti y Andy Samberg, que también está disponible en Movistar Plus+. Y en serio, es un must watch de manual.

¿De qué va ‘El Resort’, lo nuevo de Movistar Plus+?

En 2007, Violet (Nina Bloomgarden) y Sam (Skyler Gisondo), dos adolescentes de vacaciones con sus familias, se conocen en un resort de la Riviera Maya en México poco antes de desaparecer sin dejar rastro, justo la noche previa a la llegada de un huracán. Quince años después, Emma (Cristin Milioti) y Noah (William Jackson Harper) llegan al mismo lugar para celebrar su décimo aniversario y, con suerte, reavivar su matrimonio.

Allí tropiezan sin querer con la primera pista en años sobre el paradero de la joven pareja desaparecida: el teléfono móvil de Sam. Ambos deciden indagar en el caso, casi como un juego para estar más unidos, y se lanzan de lleno a la búsqueda de respuestas. Pero su obsesiva odisea solo parece llevarlos a hacerse nuevas preguntas, probablemente más de las que puedan manejar.

Un nuevo ‘White Lotus’ con perfecta dosis de misterio y crisis de pareja

La nueva serie de Movistar Plus+, ‘El Resort’, comienza como si estuviéramos delante de una comedia romántica más. Dramas de una pareja demasiado acostumbrados el uno al otro. Van a un lugar paradisíaco para reavivar la llama de su amor. De hecho, en el primer capítulo, ella mira en el móvil un test para saber si debe dejar o no a su pareja. Vamos, una crisis de manual. Hasta que tiene un accidente con un quad y descubre un teléfono entre las hojas, roto y sin batería.

Ese móvil es su puerta a una nueva vida de misterio, a algo más a lo que agarrarse. Porque así se lo confiesa a su pareja: «Estoy cansada. Estoy empezando a olvidar cosas. A olvidar quién soy». Y su pareja, Noah, decide seguir por ese nuevo camino que le plantea Emma. Como si fuera una metáfora de su relación. Veamos a dónde nos lleva. Y esa dosis de misterio es la que quizá les salve, o les haga darse cuenta de que no están hechos el uno para el otro.

Y con eso jugará ‘El Resort’ a lo largo de sus 8 episodios en Movistar Plus+. ¿Cuál es otro de sus puntos positivos? Sin lugar a dudas, la duración de cada capítulo. Los primeros que hemos podido ver antes del estreno no superan los 40 minutos, y eso es de agradecer. Porque ayuda mucho con el ritmo y la trama. También es un acierto el tono que, al igual que hacía ‘The White Lotus’, salta constantemente del drama a la comedia al misterio. Eso sí, en ‘El Resort’ hay mucho más de esto último.

La historia va saltando entre el presente y los flashbacks de la historia de Violet y Sam. El espectador se posiciona a su lado. Va descubriendo la historia casi paralelamente (aunque también descubrimos cosas antes que los propios protagonistas).

Un dúo de protagonistas a la altura

Y, al igual que en la mencionada ‘The White Lotus’, la serie gana enteros sobre todo gracias a sus protagonistas. Cristin Milioti lleva mucho tiempo demostrando lo buena actriz que es. Maneja a la perfección su vis cómica con el dramatismo de su mirada. Ya lo pudimos comprobar en ‘Palm Springs’ o incluso en la serie ‘Cómo conocí a vuestra madre’. Aquí es su personaje el que mueve los hilos, y el que consigue conectar de una forma más sincera con la audiencia.

Por otro lado, tenemos a William Jackson Harper, al que podrían aplicársele las mismas palabras que a Milioti. Lo descubrimos en ‘The Good Place’ dando vida al inolvidable Chidi. Y nunca le perdonaremos a Marvel que lo infrautilizara en la insulsa ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’. Aquí es el contrapunto perfecto de Milioti, y los dos funcionan como una pareja, con una química que, aunque al principio no está, va apareciendo por méritos propios según avanzan los capítulos.

El guion es tramposo, y siempre lo es en este tipo de series. Pero maneja bien la tensión y cada descubrimiento que se va generando. A falta de ver el resto de episodios, podemos decir que ‘El Resort’ es una de las series perfectas para el verano. Con su dosis de misterio, y sus parajes paradisíacos.