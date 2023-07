La mala noticia sobre el futuro inmediato de Jorge Javier Vázquez en Telecinco tras su baja

Telecinco emite el último ‘Deluxe‘ de la historia este viernes, 14 de julio, y los espectadores tenían la esperanza de que Jorge Javier Vázquez estuviera presente después de no haber sido posible su asistencia en la despedida de ‘Sálvame’. Sin embargo, para pesar de muchos, el presentador catalán tampoco acudirá al cierre definitivo del chiringuito.

Una muy mala noticia para los seguidores del veterano comunicador que viene a confirmar que aún no se encuentra preparado para regresar a la televisión. En ese sentido, hace unos días, el exdirector de ‘Sálvame’, David Valldeperas, dio pistas sobre su estado: «Diríamos que está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses». Y es que el anuncio de la cancelación de estos dos históricos formatos «fue un golpe para todos y para él».

Hay que recordar que Jorge Javier Vázquez se encuentra de baja por prescripción médica desde el pasado 17 de mayo. A partir de ahí, no se le ha vuelto a ver en la pequeña pantalla y tampoco ha dado señales en redes sociales. Tan solo para comunicar que necesitaba parar y encontrarse a sí mismo.

«A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así es que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’, ‘Hasta cuando pueda’, ‘Hasta que surja’. Y por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», escribió.

Por otro lado, la revista Lecturas publicaba unas imágenes días después del fin definitivo de ‘Sálvame’ en las que Jorge Javier Vázquez fue pillado saliendo de un centro médico y con un rostro visiblemente afligido. Además, trascendió que no solamente no se vio con fuerzas para acudir al plató a despedirse de la audiencia, sino que ni siquiera fue capaz de ver el programa desde su casa.

Una situación crítica que imposibilita que pueda estar en el adiós del ‘Deluxe’ tras 747 programas. En su lugar, Mediaset ya ha confirmado que serán María Patiño y Terelu Campos quienes conduzcan la última emisión del espacio de La Fábrica de la Tele, que contará con Mercedes Milá como madrina y que tendrá lugar en un plató con una propuesta escénica inédita en su historia.

Y es que se desarrollará en un plató prácticamente vacío, integrado sólo por dos grandes pantallas y las gradas en las que se sentará el público, para mostrar a la audiencia las interioridades de un estudio de televisión. A lo largo de la emisión, varios operarios de mudanzas irán desmontando en directo los últimos elementos de la escenografía.

Con todo, la audiencia tendrá que seguir armándose de paciencia para la reaparición de Jorge Javier Vázquez. Una espera que puede ser más larga de lo previsto, dado que por ahora no hay proyectos sobre la mesa para él en la cadena. Ni siquiera los realities. De hecho, ha sido apartado del regreso de ‘GH VIP’ y será Marta Flich quien asuma el control de la octava edición del formato junto a Ion Aramendi.