La grandísima noticia para el futuro de Miguel Frigenti tras perder su trabajo en ‘Sálvame’

El pasado 23 de junio ‘Sálvame’ decía adiós para siempre a las tardes de Telecinco. Y, con ello, todos cuantos trabajaban en el programa se quedaban sin trabajo y tenían ponerse manos a la obra buscando nuevos proyectos. Tal es el caso de Miguel Frigenti, quien ha charlado con ‘Lecturas’ sobre esta nueva etapa profesional a la que se enfrenta.

Además, este mismo jueves comunicaba a todos sus seguidores una grandísima noticia en plena incertidumbre laboral, que acaba de aprobar el carné de conducir. El excolaborador de ‘Sálvame’ se mostraba pletórico posando con su «L» y compartía la siguiente publicación: «Tras un año y dos meses, 120 clases, cinco intentos y muchísimos nervios, #FrigentiAlVolante es ya una realidad. Me lo merezco después de todo. Gracias a mi familia, amigos y a la autoescuela Víal Masters (la mejor) por ayudarme a conseguir a mi propósito después de tantas desilusiones. Estoy súper feliz».

Miguel Frigenti, que estará presente en el último programa del ‘Deluxe’ este viernes 14 de julio, está muy volcado en su faceta de influencer. «Estoy potenciando mis redes sociales y me están funcionando muy bien. Estoy flipando porque yo antes solo me dedicaba a subir fotos y desde que estoy subiendo ‘reels’ opinando y con noticias y tal me han subido mucho las interacciones y las visitas», ha explicado el periodista al citado medio.

Miguel Frigenti está volcado en su faceta de influencer

Además, ha asegurado que antes podía conseguir 20.000 likes y ahora más de 100.000. «Se me ha cuadriplicado», ha dicho muy orgulloso. El motivo de que esté tan contento por este éxito en redes es que este verano no estará trabajando en televisión, y será la primera vez en años que pueda descansar durante el periodo estival: «Así la gente me puede seguir viendo. De cara a septiembre hay un par de proyectos que están en el aire y espero que me salga alguno«.

Sin querer entrar en detalles de qué van esos proyectos, Miguel Frigenti reconoce estar «contento y con ganas de trabajar. A ver si me salen estas cosillas de cara a la nueva temporada. Mañana tenemos el último ‘Deluxe’ y después me voy todo el mes de agosto de vacaciones fuera, que llevo cuatro años sin poder irme».

La mala noticia para el periodista es que él no será uno de los excolaboradores de ‘Sálvame’ que se embarquen en el nuevo proyecto que prepara Netflix. Serán los ocho más veteranos los que viajen hasta Miami para grabar este docurreality del que, por el momento, se sabe muy poco. Los afortunados son Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García- Cortés, Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano y Víctor Sandoval.