Miguel Frigenti se fija en este detalle de la boda de Tamara Falcó y clama lo que todos creen

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido el acontecimiento por excelencia del fin de semana. Y no ha estado exenta de críticas, especialmente por los uniformes que las camareras lucieron en el cátering. El último en sumarse a esta oleada de críticas ha sido Miguel Frigenti.

El excolaborador de ‘Sálvame’ ha explotado a través de Instagram al ver la ropa que llevaban las camareras contratadas para el cáterin de la boda. El chef Eneko Atxa, con cinco estrellas michelín fue el encargado de elaborar el menú de la celebración que tuvo lugar en el Palacio de ‘El Rincón’.

Como es habitual en eventos de este tipo, los camareros deben ir uniformados. Eso es algo que nadie cuestiona. Pero lo que no es normal es la ropa que han tenido que lucir las trabajadoras de la boda de la marquesa de Griñón. Una ropa que la mayoría de los usuarios de las redes sociales han tachado de «clasista» y propia de «otra época».

Miguel Frigenti explota contra el «clasismo» de Tamara Falcó

En las fotos difundidas por las redes sociales se puede ver a las camareras atendiendo a los invitados en pleno mes de julio y a casi 40 grados con vestidos negros, manga larga, medias tupidas y delantales blancos. Hay quien incluso ha llegado a preguntarse si esas instantáneas eran reales y no se trataba de un montaje.

Para Miguel Frigenti, se trata de un «modelo que evoca a la ropa que llevaban las criadas de las familias adineradas hace más de cien años». «Me parece lamentable que se tenga que remarcar la diferencia de clases señalando así a los camareros», añade el periodista.

Al periodista «no le sorprende» que esto haya ocurrido y carga contra la ideología y amistades de Tamara Falcó, cuyas creencias ultraconservadoras son de sobra conocidas. No hay que olvidar aquel discurso que dio en México donde se mostró contraria al matrimonio homosexual, o más recientemente en ‘El Hormiguero’ criticando el aborto.

Una camarera lanza un flecha en favor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Las reacciones a la publicación de Miguel Frigenti no se han hecho esperar. Y, mientras la mayoría se unen a sus críticas, otros defienden que es una cuestión de protocolo. De entre todos los comentarios destaca el de una camarera acostumbrada a tener que llevar este tipo de uniformes. «Dejaros de bobadas que los camareros de eventos y catering hoteles llevamos años teniendo que llevar esos trajes y otros que, como todo, escogen los novios. Y no, no todos son Falcó Onieva, hay mucho García y Pérez que escogen estos trajes ‘clásicos’ o trajes regionales que dan un calor enorme», se queja esta usuaria.

«Una boda es un escenario y, la ropa de los camareros entra como parte importante de cualquier show. ¿Una boda medieval y los camareros en vaquero? Pues hombre va a ser que todo tiene que ir acorde. Y no pasa nada. Mejor quejaros de los sueldos que cobramos, de la mala educación de la gente para con los cameros y dejad la ropa de una vez. Que nadie se queja de ver camareros y camareras en Ushuaia en bañador», concluye esta mujer.