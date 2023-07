La gran polémica que embarra a Rodri Fuertes y que afecta de lleno a Adara tras ‘SV’

Rodri Fuertes está de actualidad después de que posara por primera vez en un evento junto a su nueva novia, Marta Castro. Aunque ella no atendía a los medios, sí que publicaban juntos una fotografía en las redes sociales en la que presumían de estilismo escogido para la ocasión. Sin embargo, lo que parecía ser algo bonito, acababa siendo todo lo contrario.

La publicación se llenaba masivamente de comentarios en los que hacía referencia a Adara Molinero e incluso comparaban a Marta Castro físicamente con la finalista de ‘Supervivientes 2023’. Uno de ellos era Diego Matamoros, que prendía la polémica al referirse a Molinero como «la tía que va a cada reality a trincarse a uno nuevo» y una «desequilibrada». Tan solo unos minutos después, borraba semejante comentario.

Desde entonces, la mirada estaba puesta sobre Rodri Fuertes, que finalmente se ha visto forzado a pronunciarse a través de sus redes. El joven ha explicado que ya ha hablado con Diego Matamoros en privado, que es «como se tienen que hacer las cosas». Además, subrayaba: «Durante años me he mantenido de una manera y he respetado todo pese a que me hayan machacado y buscado muchas veces. Ni comparto ni respeto todo lo que pasó ayer».

«Si yo hubiese querido hablar en algún momento de ciertas cosas lo habría hecho, es muy fácil. Tanto por detrás, como se dice, como por delante. No me tengo que esconder de nada malo. No he hablado mal de nadie nunca y siempre he pedido respeto», proseguía diciendo, haciendo referencia a Adara Molinero, sobre la que nunca ha tenido malas palabras tras la ruptura.

Rodri Fuertes, denunciaba que se le machacara «por cosas que son ajenas a mí». Visiblemente resignado, lamentaba: «Ahora yo sí tengo la culpa de todo lo que se diga». Para acabar, lejos de quedarse ahí, volvía a dejar claro que «ni entiendo, ni comparto, ni apoyo lo que pasó ayer». A su vez, salía en defensa de su novia: «Podéis ver en la última foto las barbaridades que se dicen. No voy a entrar, pero igual que una cosa no está bien, o está muy mal, vamos a ver también las otras».