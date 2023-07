Isabel Rábago señala por qué va a votar así en las elecciones y la explicación trae cola

Este domingo 23 de julio todos los españoles estamos llamados a las urnas. Tras el fiasco que se llevó el PSOE y la izquierda en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales a este 23-J. Son unas elecciones en las que nos jugamos mucho. Y mientras hay muchas voces que han pedido el voto para la izquierda, otros rostros como Carmen Lomana o Isabel Rábago han dejado claro que no votarán al Gobierno de Pedro Sánchez.

Si hay algo que ha demostrado en los últimos años Isabel Rábago es no tener ningún miedo a mojarse políticamente. De hecho, cabe recordar que la periodista entró a formar parte del departamento de comunicación del PP de Madrid.

No obstante, en los últimos tiempos, Isabel Rábago se ha alejado bastante de los ideales del PP y se ha acercado bastante a Vox. Por eso, este domingo, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ‘El programa de Ana Rosa‘ no ha dudado en hablar de su voto a través de sus redes sociales.

Así, Isabel Rábago ha dejado claro que ha votado «NO» al Gobierno. «Mi NO a este Gobierno que se hace llamar ‘feminista’. Mi NO a los de siempre con su ‘machista/fascista'», empieza diciendo la periodista junto a un vídeo de Irene Montero, la todavía Ministra de Igualdad que no repite en las listas de SUMAR.

Tras ello, Isabel Rábago vuelve a hacer referencia a la controvertida ley del solo si es sí para defender por qué no ha votado a la izquierda. «1200 violadores han rebajado penas. 200 violadores en las calles y los que quedan…», recuerda. «Voto por mí, como mujer que soy. Voto por ellas, las víctimas. Y voto por todas», sentencia Rábago en sus redes.