Iñaki López dispara esta inapelable perla tras lo ocurrido con Silvia Intxaurrondo y Feijóo

Iñaki López ha tardado muy poco en reaccionar a la forma en la que Alberto Núñez Feijóo ha tratado de excusarse de su gran tropiezo en TVE ante Silvia Intxaurrondo. El líder del PP creía enfrentarse a una entrevista a su imagen y semejanza, pero acabaron quedando en evidencia varias de sus mentiras.

La comunicadora que conduce ‘La Hora de La 1‘ junto a Marc Sala puso en un aprieto a quien aspira a ser presidente del Gobierno al desmontar sus falacias con datos objetivos en la manos. No dudó en armarse de valor y rebatir todo cuanto podía y, como no podía ser de otra manera, la entrevista en cuestión está siendo lo más comentado socialmente desde entonces.

El momento de mayor tensión se produjo cuando se abordó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. «Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE», declaró Feijóo con total impunidad. «»No, no es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017», le rebatió de una forma impecable Intxaurrondo.

«Como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Si yo estoy equivocado, le pido disculpas. Y si está usted equivocada, espero que lo digan en este programa», insistió Alberto Núñez Feijóo tratando de perpetuar su mentira y de socavar la profesionalidad de la periodista de TVE.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Iñaki López: «Llega un nuevo eufemismo para definir el intento de colar una trola como la presa de Asuán»

Finalmente, quien ha tenido que rectificar ha sido él, pero a su manera. «Yo no mentí ni miento, y si alguna vez digo algo que no es correcto, no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud», ha dicho sin pudor en una entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ este martes. Unas palabras que están trayendo cola y que han llevado a reaccionar a Iñaki López.

«Tras «estanflación» para referirse a una recesión de proporciones siderales, llega un nuevo eufemismo para definir el intento indisimulado de colar una trola como la presa de Asuán: «inexactitud»», escribe el periodista y presentador de La Sexta en su cuenta oficial de Twitter.