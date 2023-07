Horóscopo semanal, del 10 al 16 de julio de 2023: Predicciones para tu signo del zodiaco

Arrancamos la segunda semana de julio, y la astróloga Esperanza Gracia ha adelantado lo que van a depararnos los astros en nuestro signo zodiacal durante los próximos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué suerte vas a tener en salud, trabajo, dinero o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, la Luna en Cuarto Menguante en el aventurero signo de Aries puede traernos cambios que pongan una nota de color en nuestra vida. Venus, el planeta del amor, en Leo sube los termómetros de la pasión, y los signos de fuego –Aries, Leo, Sagitario- van a ser los más seductores del Cosmos.

Anticípate y conoce ya cuál va a ser tu destino en toda esta semana, con los pronósticos del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 10 al domingo 16 de julio de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

La energía del Cuarto Menguante te anima a apostar por el cambio, y es un buen momento para iniciar una relación, un proyecto, un trabajo, una nueva vida… Tienes un gran potencial y cualquier iniciativa que tomes estos días nacerá con éxito. Deja atrás dudas y vacilaciones que no te llevan a nada y toma las decisiones que sabes que necesitas y que te van a hacer feliz.

Horóscopo semanal Escorpio

Has podido vivir situaciones difíciles, pero ahora te esperan sorpresas muy agradables que te harán feliz, y tendrás a tu lado a la diosa fortuna. Es el momento de poner en marcha tu ambición escorpiana para alcanzar tus objetivos y atraer la abundancia a tu vida. Defenderás a capa y espada tu libertad y no soportarás que nadie te diga lo que tienes que hacer.

Horóscopo semanal Aries

El Cuarto Menguante en tu signo baja tu energía y puedes sufrir altibajos de ánimo, pero tú sabes que te creces ante las dificultades y, además, vas a disponer de buenas oportunidades para mejorar tu situación. Vigila de cerca todo lo que tenga que ver con tu dinero para no llevarte ningún sobresalto. En el amor, buen momento para las reconciliaciones.

Horóscopo semanal Géminis

La energía del Cuarto Menguante te anima a olvidar sinsabores y momentos delicados que has podido sufrir. Es hora de disfrutar, de pensar en ti, de mimarte más… La Luna menguando en tu signo, los días 13 y 14, te ayuda a resolver algún asunto pendiente que te preocupa. Procura medir tus palabras para evitar enfrentamientos que no te llevarían a ningún sitio.

Horóscopo semanal Tauro

Júpiter en tu signo puede desencadenar situaciones muy propicias en tu vida que harán que te sientas protegido por los astros. La Luna menguante en tu signo, los días 11 y 12, te ayuda a liberarte de presiones y cargas que te restan libertad. Tendrás energía para embarcarte en nuevas aventuras y experimentarás nuevos bríos en el amor. Es tu momento, apuesta fuerte.

Horóscopo semanal Virgo

El esfuerzo y la acumulación de trabajo te han podido desgastar, pero el día 10 el guerrero planeta Marte ingresa en tu signo y te va a transmitir una dosis extra de energía para que tomes las riendas de tu vida y vayas en la dirección que deseas. El Cuarto Menguante te anima a cambiar de estrategia si lo que has hecho hasta ahora no ha dado resultados.

Horóscopo semanal Cáncer

Muchas felicidades. El Sol en tu signo te transmite una poderosa energía que te ayuda a romper con todas las limitaciones, y el éxito no se hará esperar. Te conviene tomarte momentos de respiro y aprovechar tu tiempo libre para desconectar. La energía lunar puede traerte novedades, pero no temas porque los cambios que se produzcan serán para mejor.

Horóscopo semanal Piscis

El planeta Saturno está retrógrado en tu signo y tú puedes estar sintiendo la presión y la exigencia con más fuerza que nunca, pero no te vas a rendir y redoblarás esfuerzos para salir triunfador. Tendrás ideas originales y ocurrentes que serán bien recibidas. Ábrete al amor sin reproches y volverás a sentir que las cosas funcionan de nuevo.

Horóscopo semanal Libra

El Cuarto Menguante de la Luna te ayuda a alejarte de compromisos y obligaciones que te generan estrés. Aprovecha el verano para darte un respiro, relajarte y disfrutar de lo que a ti te gusta. Son días propicios para hacer cambios y tomar decisiones que repercutirán positivamente en tu vida. Vas a necesitar mucha mano izquierda para no discutir por dinero.

Horóscopo semanal Leo

Con Venus en tu signo y también con Mercurio a partir del día 11, vas a atraer mucho con tu carisma y tu inteligencia. El diálogo estará muy favorecido y suavizará conflictos y enfrentamientos que has podido sufrir. Llegan buenos augurios para ti si piensas casarte, comprometerte o deseas iniciar una relación. La Luna en Cuarto Menguante te ayuda a liberarte de ataduras y culpas.

Horóscopo semanal Sagitario

El planeta Venus muy bien aspectado te anima a disfrutar a tope de este inicio del verano, y vas a tener un halo misterioso que atraerá mucho. Sé muy previsor y no dejes nada al azar para que no se te escape una propuesta interesante. Estás en condiciones de progresar y de comenzar algo nuevo que te dará grandes satisfacciones. Tu generosidad tendrá recompensa.

Horóscopo semanal Capricornio

No te exijas mucho porque el Cuarto Menguante baja tus energías y no vas a estar al cien por cien. Necesitas relajarte y quitarles hierro a los problemas para afrontar la vida con calma. Evita las situaciones explosivas e intenta solucionar las cosas con diplomacia y mano izquierda. Aunque te cueste, exterioriza tus sentimientos y no te lo guardes todo para ti.