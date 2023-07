Emma García señala exactamente lo que muchos piensan de la expulsión de Asraf en ‘SV’

Emma García no ha podido contener su opinión sobre la polémica expulsión de Asraf en ‘Supervivientes 2023‘ nada más comenzar la gala final del concurso. La presentadora de ‘Fiesta’ ha representado a muchos al contar cómo fue su reacción al ver cómo el marroquí no pasaba a la finalísima pese a ser el gran favorito del público.

«Vamos a empezar por esa sorpresa de muchos y de indignación de otros muchos», ha empezado resaltando, consciente del monumental revuelo que se originó con muchas voces clamando «tongo» y pidiendo el «apagón» del programa. «Asraf fue el primer eliminado de la noche. Os digo una cosa: hasta ahí demostró ser elegante. A mí me sorprendió muchísimo y me dio mucha pena«, ha sentenciado Emma.

Igualmente categórica ha sido al ensalzar la gran labor como defensora que ha desempañado Isa Pantoja «Ha hecho un apoyo maravilloso y vuelvo a plantear que a mí me pilló por sorpresa y me dio pena», ha insistido. No obstante, no todos los colaboradores estaban en sintonía.

«A mí no me sorprendió para nada. De hecho, sabía que iban a expulsar a Asraf y que iba a ganar Bosco. Lo sabía desde el principio. ‘Supervivientes’ es un concurso que se hace dentro y fuera de un plató. En la defensa de Asraf se han tenido una serie de fallos y esos fallos penalizan», ha apuntado Iván González.

«¿Y cuáles han sido esos fallos tan graves?», le ha rebatido Emma García, que para nada opinaba lo mismo. «Isa Pi en un famoso directo que hizo vía Instagram comentó de qué forma podía tener más votos Asraf y eso se ha penalizado mucho», ha recalcado Iván como posible detonante de esa pérdida de respaldos en el último momento.

«No se puede castigar a Asraf por algo que haya hecho su novia», ha confrontado otra tertuliana. «Volviendo a los orígenes, a mi me recordó mucho a cuando Sonia Monroy era la clara ganadora (en 2011) y quedó también cuarta. Porque cuando haces alarde de decir me veo ganador, soy ganador, voy a ganar, te pasa factura porque el público dice ‘va de sobrado’. Y entonces ha votado a Bosco que ha tenido buen rollo y no ha tenido tantas peleas como Asraf», ha comentado por otro lado Amor Romeira.

Emma García: «Nos ha impactado tanto que al final estamos hablando más del cuarto»

Acto seguido, ha sido Belén Rodríguez la que ha tomado la palabra. «Yo creo que Isa ha sido una magnífica defensora y que ha tragado de todo por el bien de su novio en el concurso. A lo mejor en el último momento ha metido la pata, pero no creo que ni ella misma supiera la importancia que tenía el sistema de votaciones. A mí me ha parecido súper injusto porque Asraf ha sido protagonista absoluto y además ha sido un muy buen superviviente y ha aguantado mucho a nivel de convivencia y broncas. El cuarto es el peor puesto de cualquier reality», ha lamentado la periodista; dejando claro que era su favorito para ganar ‘Supervivientes 2023’.

«Pero fíjate, ha tenido protagonismo porque nos ha impactado tanto que al final estamos hablando más del cuarto», ha reflexionado Emma García, que también ha dejado entrever que Asraf Beno era su preferido y ha enfatizado que ha sido «un gran superviviente».