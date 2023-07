El tremendo enganchón de Belén Esteban y Kiko Matamoros en una televisión americana

Belén Esteban ha vuelto a sacar las uñas por su amiga Rosalía en uno de los momentos más duros para la cantante, después de su inesperada ruptura con Rauw Alejandro. Fue la revista ‘People’ la que anunció la separación de la pareja, una noticia que más tarde los protagonistas se encargaron de confirmar.

Desde entonces los rumores sobre el motivo de la ruptura no han dejado de sucederse. Y sobre ello han debatido en el programa ‘El Canal 6 de México’, a cuyo plató este jueves 27 de julio han acudido Kiko Matamoros y Belén Esteban en el tour que los colaboradores de ‘Sálvame‘ están haciendo por distintos programas americanos. Tras su estancia en Miami, hace unos días que todos ellos aterrizaban en México.

La de Paracuellos explicó en el citado espacio que acababa de mandar un mensaje de apoyo a Rosalía, con la que siempre ha presumido de tener una buena amistad. Además, ha asegurado que cuando ella vio a la pareja juntos le pareció que estaban muy bien. Momento en el que Matamoros no ha podido evitar soltarle: «Maravilloso. Porque no hay mejor amiga que la que deja entrever la realidad de lo que ha pasado».

Belén Esteban vuelve a salir en defensa de Rosalía

«Con tus palabras dices que, efectivamente, le ha puesto los cuernos», añadió el colaborador. Su compañera, visiblemente confusa, preguntó: «¿Yo?». Tras lo cual ha procedido a matizar sus palabras: «Hablo de un comunicado que ha emitido Rauw Alejandro». Sin embargo, Kiko, no satisfecho con esta explicación, insistía en que Belén Estaban había hablado con «la información que tienes vía Rosalía».

Ella, señalando a la pantalla donde se podía ver el anuncio de Rauw confirmando la ruptura, aseguraba que se refería a que el cantante había dicho que habían roto hacía meses. «¡Y tú has dicho que estaban de puta madre!», ha soltado Kiko Matamoros. Mientras el resto de colaboradores intentaban mediar entre ellos, la de Paracuellos zanjaba el asunto lanzándole un dardo a su compañero: «¡Le jode que sea amiga de Rosalía!».

Kiko Matamoros se mofa de la amistad entre Belén y la cantante

Minutos antes de este rifirrafe, Belén Esteban había estado hablando de como se había encontrado a la expareja cuando les había visto, y le parecía que todo estaba bien entre ellos. No obstante, le ha querido mandar un mensaje de apoyo a la catalana: «Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? Él se lo pierde, cariño, un beso», decía la colaboradora mirando a cámara.

Esta no es la primera vez que Belén y Kiko protagonizan un tenso enfrentamiento por la cantante. Hace unos días, durante su visita a un programa de Univisión en Miami, el colaborador se mofó de la supuesta amistad entre su compañera y Rosalía. Mientras la ex de Jesulín de Ubrique intentaba hablar de cómo nació su relación con la artista, Matamoros la interrumpió con una pregunta que enmudeció a todos lo presentes: «¿Por qué no se dice lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro?». Su compañera respondió que no sabía nada exacto, pero sí que los padres de la cantante habían tenido buena relación con su ahora ya ex yerno.