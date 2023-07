El muy firme augurio de Xavier Sardá sobre lo que pasará con el Gobierno tras el 23-J

Como es normal, este lunes 24 de julio no se habla de otra cosa: los resultados de las elecciones generales. Así, todos los programas de actualidad han abordado el tema y si Pedro Sánchez conseguirá ser investido de nuevo Presidente con la abstención de Junts. Un asunto sobre el que se ha mojado nítidamente Xavier Sardá en ‘Más vale tarde’.

Así, Cristina Pardo conectaba este lunes con Xavier Sardá para conocer su opinión sobre los resultados del 23-J y si cree que es posible que Pedro Sánchez pueda conseguir que ERC le de el sí a su investidura y que Junts se pueda abstener para que el Gobierno progresista siga al frente de nuestro país cuatro años más.

«Sardá tú que conoces muy bien la realidad catalana. Nos interesa saber qué futuro le ves a ese posible pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont y Esquerra Republicana para la investidura», le cuestionaba Cristina Pardo. «Bueno es distinto», empezaba a responder el tertuliano dejando claro que no es lo mismo ERC que Junts.

«Esquerra Republicana ya ha estado digamos en connivencia. Aquí la novedad es lo de Junts. Jaume Asens que conoce muy bien el espectro político catalán y el universo independentista ya está hablando con la gente de Junts y Carles Puigdemont», proseguía explicando Sardá haciendo alusión a como el político de Sumar ha empezado a negociar con el partido independentista.

Sardá, sobre Junts: «Tienen que aprovechar la situación»

Asimismo, Xavier Sardá ha tratado de explicar lo que puede suceder a partir de ahora. «De lo que se trata es de comprender que Junts forma parte de una realidad independentista que en Cataluña va a la baja. Ha arrasado el PSC, ha subido el PP. Y ahora hay una ventana de oportunidad como nunca para Junts y Puigdemont. Tienen que aprovechar como sea la situación que se ha creado. Su abstención es indispensable», aseveraba el periodista.

«Va a ser muy difícil que entren en una negociación que no sea en mayúscula y con radicalismos claros. Hablan de referéndum y de amnistía. La amnistía para Puigdemont no es posible porque no ha sido todavía condenado, pero el referéndum si que lo van a poner encima de la mesa impepinablemente. ¿Qué puede pasar? Que el señor Puigdemont reciba algunas presiones notables de aquellos que le están ayudando en la financiación de su vida cotidiana», remarcaba Xavier Sardá.

Xavier Sardá se pronuncia sobre Feijóo y Vox

Tras un problema con la conexión y el retorno, Cristina Pardo retomaba su conversación con Sardá y le lanzaba una repregunta. «Lo que yo te pregunto es, ERC ha perdido casi la mitad de los escaños que tenían, ¿de alguna manera pueden entender que les está pasando factura esta actitud más colaboracionista con el estado español?», le preguntaba la presentadora. «Es posible y digamos que numéricamente sería lícito. Pero Pedro Sánchez tiene una capacidad especial de sentar a la gente y persuadir. Es muy diferente ERC a pesar de todas las dificultades, pero para Junts es una ventana de oportunidad», defendía él.

Finalmente, Cristina Pardo le lanzaba una última cuestión a Sardá. «¿Tú crees que Feijóo ha sido un mal candidato o que ha funcionado en esta ocasión el miedo a Vox?», preguntaba. «Yo creo que son las dos cosas. La prepotencia permanente y el acoso a Sánchez de desconsiderarlo como una dejadez política digna de abandono esto ha generado una reacción. Y es evidente que lo de Vox ha sido motor de la movilización de los socialistas», concluía.