El modo en el que Bibiana Fernández aparece en pantalla no pasa inadvertido en Telecinco

‘El programa de Ana Rosa‘ se centraba este lunes en analizar la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. De hecho, la dirección del formato adelantaba el club social a las 11:30 horas para hablar de todos los detalles y todas las anécdotas que dejaba el enlace de la marquesa con el empresario, al que llamaron «el evento del año».

Patricia Pardo y Joaquín Prat se sentaban junto a Alessandro Lequio, Antonio Rossi, Sandra Aladro y Leticia Requejo para comentar las imágenes que dejaba el fin de semana de la boda. En el inicio de la sección no estaba presente Bibiana Fernández, que llegaba tarde a la tertulia.

En el instante en el que los colaboradores se ponían a analizar el vestido de Isabel Preysler, irrumpía Bibiana Fernández con unas gafas de sol. «Vengo yo todavía de reenganche de la boda», empezaba diciendo a sus compañeros. De hecho, la tertuliana insistía en su estado: «Vengo muerta, niña».

«Vienes como Íñigo sin quitarte las gafas», bromeaba entonces Leticia Requejo, redactora del programa, a lo que Bibiana respondía: «No me las puedo quitar, estoy peor que Íñigo porque podía ser su abuela. Lo que me he bebido, tomado, salido… Vengo de reenganche tres días. Íñigo es un aprendiz porque es más joven, cuando llegue a mi edad no llega a la boda».

Tras esto, Bibiana Fernández opinaba sobre el estilismo escogido por Tamara Falcó: «A mí el vestido de Tamara me encanta. Tengo que confesar que es una novia muy clásica, pero ella quiere, supongo que esto no es una casualidad. Es un Carolina Herrera, porque representa el chic americano. De hecho, hay una colección de Óscar de la Renta del 2010-2011, que le puso a la infanta Elena con un toque a este vestido». Finalmente, se quitaba las gafas de sol: «Me he tenido que quitar las gafas, aunque tengo los ojos rojos, perdonad».