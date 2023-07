Diego Matamoros cruza los límites por lo que ha publicado contra Adara: «Machista asqueroso»

Diego Matamoros y Rodri Fuertes, ex de Adara Molinero, son grandes amigos desde hace tiempo. Por tal motivo, el hijo de Kiko Matamoros ha querido salir en defensa de su amigo, quien está haciendo frente a las críticas tras conocerse su relación con Marta Castro, ex a su vez de Fonsi Nieto.

Sin embargo, en su intento de defender a Rodri de los comentarios malintencionados, ha sido a él al que se le ha ido la lengua con sus palabras sobre Adara Molinero. Diego Matamoros ha lanzado un comentario machista que ha incendiado las redes sociales y, especialmente, ha indignado a todos los seguidores de la segunda finalista de ‘Supervivientes 2023’.

Marta y Rodri ya no se esconden. Y este mismo miércoles por la noche, la pareja ha acudido a su primer evento juntos. Ambos se dejaron ver en el estreno de la película de Barbie, y, tras charlar con la prensa y disfrutar del filme, compartieron su primera fotografía en sus respectivos perfiles de Instagram. Al más puro estilo Barbie y Ken.

Un post que inmediatamente recibía cientos de comentarios tanto de personas anónimas como de amigos de la pareja. Diego Matamoros ha sido uno de los pertenecientes al segundo grupo, dejando un muy desafortunado mensaje que no pasaba desapercibido. Ante los comentarios de los ‘adaristas’ que criticaban esta nueva relación de Rodri, el influencer ha soltado la siguiente perlita: «¿Lo dices por la tía que va a cada reality a trincarse a uno nuevo? Vaya panda sois, bendito Rodri lo que ha aguantado de esa desequilibrada. ¡Al cielo directo este señor!».

Las redes tachan de «sinvergüenza» y «machista» a Diego Matamoros

Aunque no pronunciaba su nombre por ningún lado, está claro que el hijo de Diego Matamoros se refería a Adara Molinero. Y, como era de esperar, las redes han estallado contra él, porque este comentario es machista y denigrante a más no poder. Él, consciente de que había metido la pata hasta el fondo, no ha tardado en borrar el mensaje, que ya había corrido como la pólvora.

«Me niego a callarme con el comentario del sinvergüenza de Diego Matamoros. Eres un machista asqueroso y se te debería caer la cara de vergüenza», escribía una seguidora de la ganadora de ‘GH VIP 7’ en su perfil de Twitter.

Y no solamente en Twitter, sino que, en Instagram, quienes sí que habían logado leer este bochornoso comentario, también le pusieron los puntos sobre las íes: «Tu amigo es bastante mayorcito para defenderse solo. Vaya educación tienes para permitirte hablar así de alguien. ¿Hablas tú, que engañabas a Estela (Grande) en discotecas y con el historial que tienes? Desequilibrado tú con tus celos a tu novia».

«Hay comentarios horribles, pero si la defensa de los amigos de Rodri va a consistir en denigrar a otra mujer, mal vamos» o «Dile al impresentable de tu amigo Diego que se abstenga de tirar mierda. Que esa guerra no es suya y que él no es ejemplo de nada. Qué vergüenza». Son tan solo dos de los muchísimas críticas que ha recibido el comentario de Diego Matamoros.

Eres un machista asqueroso y se te debería de caer la cara de vergüenza. pic.twitter.com/x7gRpCLoS4 — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) July 19, 2023