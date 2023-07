Asraf arma un gran escándalo con lo que Bosco le dijo sin cámaras en ‘Supervivientes’

Asraf Beno ha concedido una entrevista a Lecturas tras dar carpetazo a ‘Supervivientes 2023‘. El cuarto finalista de la edición, y ganador moral para una gran parte del público, ha vivido una experiencia inolvidable. Participar en el reality más extremo de la televisión era el sueño de su vida y lo estaba persiguiendo desde hace años. Sin embargo, es de dominio público que han sucedido muchas cosas que han empañado su concurso.

El linchamiento y la discriminación que ha sufrido por parte de varios de sus compañeros ha sido insoportable. El azote de quienes creía sus apoyos, en primer lugar, los hermanos Manuel y Alma Bollo; y, más tarde, Adara Molinero y Jonan Wiergo, ha sido una auténtica decepción para el marroquí y la sombra de una participación en el formato en la que ha sobresalido por su espíritu como superviviente, por ser el rey del fuego y por sus hazañas en las pruebas.

Todos esos elementos le convirtieron en el gran favorito de los espectadores de ‘Supervivientes’, pero en el último momento recibió un revés al caer eliminado frente a un concursante tapado como Bosco Martínez-Bordiú; que finalmente resultó ser el inesperadísimo ganador de la edición. Y precisamente en él ha puesto el foco Asraf Beno en su entrevista en la citada revista.

El novio de Isa Pantoja le tacha de clasista por determinadas actitudes en la isla y revela un incendiario comentario que, al parecer, le hizo el sobrino de Pocholo cuando abandonaron la isla para poner rumbo a España. Lo ha contado al ser preguntado por si ha recibido comentarios racistas en Honduras. «Yo no he visto racismo en la isla, pero clasismo sí. Por parte de Bosco mismamente. No he sentido rechazo por él, pero sí decía frases muy feas», responde tajante.

Y cuando se le pide que ponga ejemplos, Asraf no duda en contar un episodio que sucedió sin cámaras y que es un auténtico escándalo: «Cuando salimos de Honduras y estábamos en el hotel, yo llevaba como un día sin cambiarme porque todavía no me acostumbraba al cambio de vida. Iba con el pelo revuelto, no me había duchado. Y al final, al día siguiente me duché, me puse el pelo para atrás, me puse perfume. Y entro en la habitación donde estaban todos y Bosco me dice: ‘Vaya cambio, ahora pareces un moro de Dubái porque antes tenía miedo de que me robases el móvil’. Me dolió».

Con todo, el exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ hace una profunda reflexión sobre los estigmas que hay latentes y anquilosados en la sociedad respecto a la inmigración. «Hay estigmas sociales y muchos prejuicios en nuestra sociedad. Se tiene muy en cuenta tu origen», ha lamentado.