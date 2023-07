Elena Rodríguez difunde lo que no se vio en pantalla sobre Asraf en la final de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2023’ ha acabado, pero aún siguen coleando los conflictos que han marcado esta edición tan sumamente polémica. La inesperada contienda entre Adara Molinero y Asraf Beno en la segunda parte del concurso ha tenido consecuencias dentro y fuera de la isla; provocando que hasta sus defensoras, Elena Rodríguez e Isa Pantoja, se hayan visto notablemente embarradas.

En el caso de Elena, se ha asistido a una evolución muy similar a la de su hija en el reality. De la noche a la mañana, pasó de atusar el lomo a Isa y vanagloriarse de la relación entre Adara y Asraf a ser un duro azote del concursante y encararse de malas formas a su novia. Otro rotondazo que ha sido muy penalizado y criticado por buena parte de los espectadores. Solo hay que ojear las redes.

Tanto, que no han sido pocos los que han advertido cierta inquina por parte de Elena Rodríguez hacia Asraf. Y es que no ha parado de embestir contra él por haber adoptado -según ella- una estratagema victimista en la recta final del concurso para manchar la imagen de Adara y hacerse con el favor del público a costa de la pena.

Una cruzada que se agudizó cuando escuchó cómo Asraf manifestó en su ‘puente de las emociones’ la necesidad de recibir unas disculpas de la que había sido su apoyo al principio de ‘Supervivientes’ por el mal trato que le ha dispensado en la segunda fase de la aventura. Por su parte, Elena puso el grito en el cielo por haber verbalizado el nombre de su hija y no el de otros excompañeros como Yaiza. Solo una mentalidad corta de sinfón no permitiría entender que se siente más dolor y decepción cuando la traición y los ataques provienen de la persona que sí te importa.

Sin embargo, Elena Rodríguez no lo ha comprendido. Y no ha sido capaz de asimilarlo todavía, pues sigue con la espina clavada a tenor de la publicación que ha compartido en las últimas horas por medio de sus redes sociales. También se aprecia una cierta sed de venganza por los términos que se utilizan en ese incendiario post al que no ha dudado en darle su aprobación y, acto seguido, difusión.

«Tranquilos, no sufráis por Asraf, él y su hermano Anuar, que la abraza, le agradecen a Yaiza que fuera a hacerle el mártir de la edición», escribe el usuario autor del tuit junto a una imagen capturada tras la gala final en la que, supuestamente, detrás de Asraf, aparece su hermano abrazándose con Yaiza. De ser así, efectivamente la fotografía da que pensar mucho.

Y, aunque ‘Supervivientes 2023’ ha finalizado y debería darse carpetazo a todo lo acontecido, parece que Elena Rodríguez pretende continuar la campaña de descrédito hacia el marroquí. Por ello, no ha tardado en compartir esa publicación para que la gente la vea y cambie su percepción de Asraf Beno.