Ana Rosa Quintana da mucho que hablar al lanzar esta porra sobre las elecciones generales

Este viernes 21 de julio, Ana Rosa Quintana propuso a sus colaboradores de ‘El programa de AR‘ hacer una porra en directo sobre cuántos escaños van a obtener cada partido en las elecciones generales de este domingo 23-J.

Antes de acabar la tertulia política, la presentadora se dirigió a sus compañeros: «¿Os parece, si queréis, participar en nuestra porra? El que se atreva, hemos votado todos los compañeros que han llegado…». Una propuesta que causó un pequeño revuelo entre los colaboradores presentes, que no sabían si hacer un pronóstico o mantenerse al margen.

La primera en hacer su predicción fue Isabel San Sebastián, quien tiene claro cómo van a quedar los comicios: «Yo digo 150 escaños para el PP; para el PSOE, 110; Vox, 30 y Sumar, 28». Ana Rosa, al escuchar a su compañera, reconoce que «más o menos está todo el mundo diciendo lo mismo».

La porra de Ana Rosa Quintana para el 23J

Tras lo cual la conductora del magacín matinal de Telecinco se dirigió al resto de los tertulianos. Esther Palomera era la más reacia a participar: «Tengo una predicción, pero no quiero participar. No he participado en ninguna porra… ni en esta ni en ninguna». Lo mismo le ocurre a Fernando Berín, quien asegura que «yo no es por problemas morales, pero como depende de tan pocos votos en algunas provincias, pues no lo sé». «Esto no va a cambiar las elecciones, eh», replica la presentadora al escuchar a sus compañeros.

Por su parte Javier Gallego sí se anima a participar: «Yo veo 155 para el PP y bajaría a 20 a Vox… al PSOE, unos 115; y a Sumar le doy 25 porque tiene el voto muy concentrado en las ciudades». «Es muy interesante, al final todo el mundo está en las mismas horquillas», opina Ana Rosa, tras lo cual tomó la palabra para verbalizar ella su predicción: «A ver, yo doy al PP 155; al PSOE 110; a Vox 30; y a Sumar 27».

Sin embargo tanto Esther Palomera como Isabel San Sebastián coinciden en que «Vox va a aguantar mejor, a VOX siempre las encuestas le dan menos de lo que siempre saca». Finalmente, Ana Rosa sentencia: «La conclusión que yo saco es que todo el mundo da por ganador al PP y la suma (con VOX) le da para mayoría absoluta».