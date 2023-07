El aplaudido guantazo de Esther Palomera a ‘Ana Rosa’ por lo que difunden en este vídeo

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia; este jueves TVE emitió un debate a siete con los portavoces de PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu moderado por Xabier Fortes. Un debate del que este viernes se hacía eco ‘El programa de Ana Rosa‘ con Esther Palomera muy crítica con el programa por el enfoque que se le había dado a un vídeo.

Cabe decir que el debate a siete de RTVE fue muy aplaudido en redes sociales y Xabier Fortes se llevó muchas alabanzas por su forma de moderar. Todo lo contrario a lo que sucedió con Ana Pastor y Vicente Vallés en el cara a cara del pasado lunes en Antena 3 y La Sexta.

Durante la emisión del debate, Esther Palomera, habitual colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘La noche en 24h’ se mostró activa en Twitter comentando algunas de las cosas que sucedieron entre Cuca Gamarra, Patxi López y Aina Vidal, los portavoces de PP, PSOE y Sumar.

Pero este mismo viernes por la mañana, tampoco dudaba en poner un tuit felicitando a TVE y a Xabier Fortes por el debate que fue líder de audiencia con un 16,4% y 1.672.000 personas en La 1 a los que hay que sumar el 2,2% y 220.000 espectadores que lo siguieron a través del Canal 24h.

Nunca es tarde para felicitar a @rtve y a @xabierfortes por el debate a 7 de las elecciones del 23j. Impecable. — Esther Palomera (@estherpalomera) July 14, 2023

Esther Palomera, crítica con ‘El programa de AR’ por lo que hacen con el debate de TVE

Pero previamente, en ‘El programa de Ana Rosa’, Esther Palomera no tuvo reparos en cuestionar al programa que este viernes condujo Joaquín Prat por el enfoque que se le había dado a un vídeo resumen del debate a siete que emitió TVE.

Y es que en el vídeo de ‘El programa de AR’ se recogían momentos en los que se habló de la Ley Trans, de la ley del solo sí es sí así como de los pactos. Pero también un momento en el que Espinosa de los Monteros recordó el asesinato de Miguel Ángel Blanco y de ETA.

«Respecto al debate, si me permites Joaquín yo vi ayer el debate y no lo reconozco en el vídeo que habéis montado. No lo reconozco de verdad, lo digo con todo el respeto del mundo», empezaba a decir Esther Palomera ante Joaquín Prat.

«Vosotros habéis puesto cuando le afeaba el portavoz de Vox al portavoz de Bildu la participación de los atentados de ETA de Otegi, pero no habéis puesto cuando le pregunta o insinúa que él formó parte de una banda terrorista y le pregunta que dónde estaba el día que mataron a Miguel Ángel Blanco y el responde que estaba en una vigilia en Ermua pidiendo su liberación», sentenciaba Palomera.

Al escuchar a su compañera, Joaquín Prat trataba de excusarse. «Como no lo hemos puesto, para eso estás tú hoy aquí sentada para recordarlo que es exactamente lo que estás haciendo», añadía el presentador de ‘El programa de AR’.