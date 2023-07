Adara Molinero confirma lo sospechado con Bosco y está dando muchísimo que hablar

La relación de Adara Molinero y Bosco está en entredicho desde que en la final de ‘Supervivientes 2023′ nos sorprendieran con un inesperado beso. La mayoría no se cree esta repentina historia de amor y lo que ha publicado ahora ella en sus redes no hace más que confirmar las sospechas.

«A mis sentimientos no les voy a poner límites pero hay que conocerse fuera. No lo hemos hablado, pero por mi parte sí. Soy feliz ahora», reconocía una sonriente Adara durante el debate final de ‘Supervivientes 2023’, donde se volvía a fundir en un beso con el sobrino de Pocholo. Aunque en ningún momento dijo que estuviera enamorada, sino ilusionada.

Sin embargo, parece que algo ha pasado en las últimas horas entre ellos, pues en una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la influencer ha revelado cuáles son sus planes de verano. Y Bosco no está entre ellos. Además de pasar el máximo tiempo posible con su familia, y sobre todo con su hijo Martín, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha confesado que sus planes más inmediatos pasan por reencontrase con Alma Bollo y Jonan Wiergo, sus grandes amigos en Honduras. Pero ¿qué pasa con ‘su chico’?

Adara Molinero y Bosco, una relación en el punto de mira

«Vamos a prender fuego Ibiza y Formentera o donde quiera que vayamos», aseguraba la ganadora de ‘GH VIP 7’ junto a una foto de los tres en la isla en uno de sus muchos momentos juntos. Además, es cuanto menos sorprendente que, de todas las preguntas que ha respondido, ninguna ha hecho referencia al ganador de ‘Supervivientes’.

Por su parte, Bosco Martínez-Bordiú se enfrentó el pasado lunes a su primera entrevista en televisión tras el reality. El joven acudió a ‘Así es la vida’, el nuevo programa de Telecinco presentado por Sandra Barneda. Allí habló de su relación con Adara, que, como decimos, muchos no terminan de creerse.

El joven reconoció que los sentimientos surgieron de la forma más «espontánea»: «Desde el primer día ella me gustaba y lo dije». Aunque en aquel momento Adara tenía otra perspectiva sobre él, la forma en que la trataba, su cambio físico y su sentido del humor hicieron a la influencer cambiar su opinión sobre su compañero. «Allí nos conocimos aún más y sobre todo al final que es cuando ocurrió todo. Lo teníamos muy separado», explicó en ‘Así es la vida’.

Cuando Sandra Barneda le preguntó si estaba enamorado, Bosco no pudo ser más claro: «Estoy enamorado de la vida y de todo lo que me está pasando. Estoy muy ilusionado. Me caracterizo porque las pequeñas cosas me hacen ilusión. Me gusta ilusionar e ilusionarme».

Además, desveló que ambos ya han tenido la oportunidad de verse lejos de las cámaras. Con una gran sonrisa en su rostro, explicó que tuvo el «placer» de invitar a cenar a Adara tras la final: «Le he invitado a una cena y hubo postre, muy dulce. Lleno de chocolate y en la mesa». Un comentario con una doble interpretación que desató las risas en el plató del nuevo programa vespertino de Telecinco.