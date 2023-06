Todo el público de ‘Mask Singer’ dicta la misma sentencia a Roberto Leal como investigador

‘Mask singer‘ encara ya la recta final de su tercera edición en Antena 3. Tras cuatro galas en las que se desenmascaró a ocho máscaras, el programa presentado por Arturo Valls volvía a presentar este miércoles a las máscaras del grupo A en una gala que recibía una visita muy especial, la de Roberto Leal.

Y es que Roberto Leal visitaba ‘Mask singer: adivina quién canta’ para acompañar a los investigadores Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Obregón y Mónica Naranjo. De este modo, el andaluz tenía el reto de adivinar la identidad de alguna de las máscaras que todavía siguen en el programa.

Con ‘Mask singer’, Roberto Leal volvía al prime time de Antena 3 después de la tercera edición de ‘El desafío’ y de la entrega de ‘Pasapalabra’ en la que se entregó el bote más alto de la historia del concurso a Rafa Castaño con una edición emitida en la franja de máxima audiencia el pasado 16 de marzo.

Roberto Leal se sumaba así a los investigadores de ‘Mask singer’ después de haberse mostrado fan desde la primera edición y de haber jugado a adivinar las identidades de todas las máscaras a través de Twitter. Una pasión que demostraba este miércoles al darlo todo al tratar de entender las pistas y adivinar cada una de las máscaras.

Y casualidades del destino (o no), Roberto Leal ha presenciado este miércoles el desenmascaramiento de Alienígenas, la primera máscara doble del programa en nuestro país. Y es que precisamente uno de los deseos del presentador de ‘Pasapalabra’ desde la primera edición era que hubiera una máscara doble.

No obstante, Roberto Leal no conseguía adivinar quiénes se encontraban debajo de los alienígenas pues él apostaba por Michelle Jenner y Hugo Silva. Pero no, los verdaderos alienígenas eran Paula Echevarría y Miguel Torres tal y como adivinaban Ambrossi y Ana Obregón.

Unánime opinión con el fichaje de Roberto Leal

El debut de Roberto Leal como investigador de ‘Mask singer’ ha sido muy aplaudido en redes sociales. Así, muchos espectadores no han dudado en pedir que se quede como investigador fijo en la cuarta edición como ya sucedió con Ana Obregón.

Hay que decir que @RobertoLealG ha sido un gran descubrimiento en la televisión de entretenimiento. En sus distintas facetas, siempre transmite buen rollo y sabe jugar. ¡Conecta muy bien con la audiencia! | #MaskSinger5 pic.twitter.com/HIw8CxIwYj — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 7, 2023

Que se quede Roberto Leal por dios #MaskSinger5 pic.twitter.com/LzW22E2Npr — Nube De Pegatina ❤️🤍💚💛 (@NubeDePegatina3) June 7, 2023

Ojalá Roberto Leal presentándome hasta el programa de la lavadora. #MaskSinger5. pic.twitter.com/JbIsJriohX — r o u s ⎊ (@R_Myriam) June 7, 2023

Para próximas ediciones se puede quedar Roberto de investigador. Yo ahí lo dejo #MaskSinger5 pic.twitter.com/7GEeBsB787 — Elfa Silvana 🏹 (@MartaAboal) June 7, 2023

Roberto leal es la mejor persona del mundo #MaskSinger5 — marta 🤍 (@_martacxnto_) June 7, 2023

Que buen investigador es Roberto. Fichenlo para el año que viene!! #MaskSinger5 — Tinoco3 (@Tinocobcn3) June 7, 2023

No se puede quedar Roberto y q despidan a los otros dos? #MaskSinger5 — Fran (@_Fr_an_) June 7, 2023

Roberto Leal, lo mejor de la gala #MaskSinger5 — Victoria López (@victorial__lpez) June 7, 2023