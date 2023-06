Rocío Carrasco va un paso más allá y orquesta una serie de televisión tras la docuserie

Después de protagonizar dos docuseries, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco prepara ahora una serie de ficción sobre la vida de sus padres Pedro Carrasco y Rocío Jurado. Así, seguirá ampliando su apuesta por homenajear la carrera de sus padres. Ya lo ha hecho con el musical centrado en la figura de su madre y lo hará ahora con este proyecto que llega después de que hace unos meses ya dejara caer que preparaba una serie sobre su padre, Pedro Carrasco.

«Vamos a hacer una serie de su vida. Estamos preparándola. Será una serie de ficción con su historia», adelantaba el pasado mes de noviembre tras recoger un premio que reconocía la trayectoria de su padre. Desde entonces nada se había vuelto a saber. Pero ahora parece que este proyecto va viento en popa y podría dar mucho que hablar.

Así, este martes, las productoras Onza (‘El ministerio del tiempo’) y Tesseo Producciones (‘Lazos de sangre’) han anunciado mediante un comunicado que que han adquirido de forma conjunta los derechos de vida de Rocío Jurado y Pedro Carrasco para desarrollar una serie-biopic en colaboración con su hija, Rocío Carrasco.

Por el momento, las productoras no dan muchos más detalles de este nuevo proyecto de ficción basado en las vidas de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Y es que por ahora, la serie no tiene ni cadena ni plataforma de emisión. No obstante, presentarán la serie en el Conecta Fiction de Toledo, que se celebra la próxima semana. Además, aprovecharán su presencia en los mercados de Latinoamérica y US Hispanic para buscar socios en una región donde «la más grande» cosechó grandes éxitos con su música.

Cabe recordar que Rocío Carrasco ya trabajó junto a Tesseo Producciones en ‘Lazos de sangre’ en TVE. La hija de Rocío Jurado fue colaboradora del programa presentado por Boris Izaguirre meses antes de saberse que estaba trabajando junto a Telecinco y La fábrica de la tele en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Jurado ya tuvo un biopic

Con este proyecto, Rocío Carrasco volverá a apostar por un biopic sobre la figura de La Más Grande. Y es que Antena 3 ya grabó una miniserie basada en la vida de Rocío Jurado bajo el título de ‘Como las alas al viento’. Un proyecto que trajo polémica pues Rocío Carrasco pidió que no apareciera la figura de Ortega Cano y le enemistó con su familia política.

Además, este proyecto nunca llegó a ver la luz en la cadena de Atresmedia pese a presentarse en el Festival de Cine de Málaga. Finalmente, los dos capítulos se pudieron ver a través de FlixOlé.