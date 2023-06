Raquel Mosquera pone a Jonan Wiergo en la peor tesitura y decide plantarse en ‘Supervivientes’

Uno de los momentos más tensos de la última entrega del debate dominical de ‘Supervivientes‘ lo han protagonizado Raquel Mosquera y Jonan Wiergo. En concreto, el reality ha programado un cara a cara entre los dos para que ambos consiguieran limar asperezas. Sin embargo, el encuentro ha sido contraproducente, puesto que ha acabado con Jonan Wiergo abandonando la zona habilitada para dicho cara a cara.

Ya desde el primer momento los dos han tenido un sinfín de reproches especialmente cuando la peluquera le ha echado en cara un comentario. «¿Quieres que te repita lo que dijiste», le ha llegado a desafiar. «Te dije perfectamente que me pareces una persona icónica como Aramís Fuster», se ha excusado el influencer, mientras que Raquel le ha afeado: «La sorpresa fue la mía cuando salgo del agua un día y veo que estabas hablando de mí… Me has criticado y yo a ti no. Que saquen una imagen en la que te esté criticando».

De igual manera, Raquel le ha hecho saber: «Para mí fue una decepción». «La convivencia para mí fue dura», se ha excusado Jonan al tiempo que le ha afeado su conducta en la isla. Poco a poco el debate se ha tornado en un sinfín de reproches por el que Laura Madrueño ha tenido que intervenir: «No se trata de que digas lo que ellos vivieron o no. Se trata de que habléis de vuestra experiencia y que arregléis el pasado».

A pesar de ello, Raquel Mosquera ha proseguido echándole en cara su comportamiento: «Pensé que ibas a ser un compañero guay… la decepción fue mía cuando me doy cuenta de que te oigo hablar contra mi y que efectivamente no andaba equivocada. Te preguntaba qué pasaba y me decías que nada y luego he visto los vídeos de cómo hablabas de mí». El conflicto se ha recrudecido debido a los continuos reproches de la exconcursantes.

Estalla la tensión entre Jonan y Raquel Mosquera

Una actitud que ha terminado minando al finalista: «Yo no estaba solamente hasta las narices». Acto seguido, Jonan ha asegurado que otros compañeros han hablado mal de ella, lo que ha hecho saltar a Raquel: «No, ni Sergio ni Raquel Arias que yo sepa han hablado mal». «Espero que Raquel diga que estaba hasta las narices de escuchar las parafernalias», ha suspirado Jonan. Frente a ello, su compañera ha soltado con cierta sorna: «Qué raro que las cámaras estén ahí y no lo pongan». «Hay días que la cámara no estaba», le ha contestado él.

«No solamente conmigo sino con muchos compañeros hablabas por detrás y metías mierda», le ha acusado Raquel. Algo que ha hecho explotar al joven: «Si has venido a meter mierda vete tirando los piececitos hacia atrás amor, qué pesadilla de verdad. No voy a avanzar». «La pesadilla eres tú», le ha soltado ella. Tras el parón publicitario, se han vivido los momentos más tensos entre los dos. «Has venido con la artillería muy cargada. Lo que no puedes hacer es venir a meter mierda y decir que yo he dicho cosas en cámara sobre otros compañeros», le ha afeado Jonan.

Raquel Mosquera provoca las lágrimas de Jonan

Raquel Mosquera no se ha quedado callada: «La opinión que he dicho antes la sigo manteniendo. Soy una persona que no soy rencorosa. Pero sé recordar». En todo momento la presentadora no ha dudado en recordarle que tenía que o acercarse a abrazar a Raquel Mosquera o retroceder. Unas palabras que han hecho llorar al influencer: «No quiero llorar.Cuando entré al primer mes era una persona distinta a la que soy ahora mismo. A lo mejor a ella le fallé como le he podido fallar a otros». «Te equivocaste, hazme caso. No me merecía eso», le ha interrumpido ella.

Las lágrimas de Jonan se han tornado en enfado debido a la actitud bélica de la peluquera. «No lo estoy entendiendo tío, te lo juro. Tú quieres venir a desequilibrarme. Estoy flipando vaya». Por su parte, Raquel no ha cambiado el tono combativo. «No voy a volver a entrar en el bucle otra vez», ha lamentado el joven sin dar crédito a la fiereza de Mosquera. Frente a ello, Raquel no ha cesado de interrumpirle, lo que ha motivado que el joven abandonara el set súbitamente sin reconciliarse con ella. «No quiero que nadie me desequilibre… Raquel, qué agobio de verdad. No quiero, lo siento», ha exclamado Wiergo mientras abandonaba el punto de directo.