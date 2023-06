‘Me resbala’: Estas son las nuevas pruebas y cambios en la mecánica de su estreno en Telecinco

Tras una intensa campaña de promoción que arrancó hace un mes en ‘Supervivientes’, ‘Me resbala’ desembarca este martes en Telecinco a las 22:50 horas con Lara Álvarez como nueva maestra de ceremonias tomando el relevo de Arturo Valls, que fue el encargado de conducir el programa en Antena 3 durante cinco temporadas entre 2013 y 2020.

Producido en colaboración con Shine Iberia, ‘Me resbala‘ es la adaptación española de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011 y versionado desde entonces con gran éxito de audiencia en más de 25 territorios, como EE.UU., México, Italia, Francia, Portugal, Argelia, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Indonesia, Israel, Líbano, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Uruguay.

‘Me resbala’ volverá a juntar a los mejores cómicos de nuestro país en el plató en el que tendrán que someterse a todo tipo de pruebas y juegos. Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria,María Zuritay Xavier Deltell serán los protagonistas de esta nueva temporada.

De este modo, ‘Me resbala’ mantiene a rostros que ya conocen el formato a la perfección como Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto o Xavier Deltell con otros nuevos como Paz Padilla, Lorena Castell, paula Púa o Raúl Gómez entre otros.

Imagen promocional de ‘Me resbala’.

Las pruebas de ‘Me resbala’

A las míticas ‘Teatro de Pendiente’, ‘Palabras corrientes’, ‘Alphabody’, ‘Giros lingüísticos’, ‘Transmisión imposible’ y ‘Fotomatopeyas’, entre otras, se suman en esta nueva versión de ‘Me resbala’nuevas pruebas, que a buen seguro no tardarán en engrosar el grupo de las primeras: ‘Pollo no he sido’, ‘Cógeme el conejo’ y ‘Tiranteces’ son algunas de ellas.

‘Teatro de Pendiente’

El buque insignia y principal seña de identidad del programa. Los cómicos deberán interpretar un sketch de humor improvisado, con el ‘pequeño’ inconveniente de que tendrán que hacerlo en un decorado inclinado en el que mantener el equilibrio dificulta la puesta en práctica del método Stanislavski.

‘Palabras corrientes’

Sin duda, una prueba con mucha energía. Un cómico deberá transmitir una palabra a otro sin mencionar 12 palabras prohibidas. Tendrá que hacerlo además sentado en una silla aparentemente normal que, mediante un mando a distancia, genera una descarga eléctrica en caso de que diga una de estas palabras, un taco o levante las manos para expresarse por gestos.

‘Alfaboy’

Participando en parejas, los cómicos tendrán que comunicar al resto una palabra dada solo con la ayuda de sus cuerpos, escenificando las letras tendiéndose en el suelo y tratando de adoptar sus formas.

‘Fotomatopeyas’

En un grupo de tres o cuatro cómicos compitiendo por turnos, cada uno tendrá que emitir una onomatopeya para intentar que los otros averigüen el sonido real al que corresponde.

‘Cógeme el conejo’

El mítico juego de las sillas, versión Oryctolagus Cuniculus. Con las manos a la espalda y el cuerpo flexionado, los cómicos se sitúan alrededor de una mesa redonda en la que hay dispuestos varios conejos de peluche, uno menos que participantes. Una música dará el pistoletazo de salida para empezar a girar alrededor de la mesa y cuando se detenga, todos tendrán que intentar coger un conejo. El que no lo consiga quedará eliminado y el juego seguirá hasta que solo quede un ganador.

‘Transmisión imposible’

Colocados en fila india frente a un compañero, cada cómico deberá hacer mímica para que éste averigüe un dicho popular dado.

‘Tiranteces’

Colocados espalda con espalda en el centro del plató y unidos por una cuerda elástica, dos de los cómicos tendrán que dar el título de una canción dada o terminar un refrán, pero antes pondrán a prueba sus fuerzas corriendo en direcciones opuestas hacia sendos pulsadores que deberán apretar para poder contestar.

‘Pollo no he sido’

Demostrar la habilidad también puede ser motivo de carcajada. Situados cuerpo a cuerpo con los ojos vendados, los cómicos tendrán que hacer un recorrido pasándose de uno a otro un pollo de goma, utilizando solo el cuello en la ida y las rodillas en la vuelta. Suena surrealista porque… lo es.

‘Kareto Kid’

Un cómico se colocará frente a un aparato que le sujetará la cabeza y que contiene una cámara. A continuación, Lara Álvarez leerá una breve historia y el participante tendrá queescenificarla lo mejor posible, solo con los gestos de su cara.

‘¿Kara o ke ase’

Los cómicos han de interpretar un karaoke cuya letra saldrá en la pantalla lateral mientras la música suena en plató. La peculiaridad es que letra y música estarán al revés y el resultado final se desvelará al poner el vídeo en sentido inverso.

‘Bocabulabios’

Situados frente a frente con un retractor labial colocado en la boca para dificultar el habla, dos cómicos tendrán que decir una palabra dada para que el otro la averigüe.

‘¿Está consuelo?’, ‘Fotomímica’, ‘Se te ve el cartón’, ‘¿Te dance Queen?’, ‘¿Qué me estás cantando?’, ‘A tus espaldas’, ‘Bocadillo de carrillo’, ‘Star track’, ‘Chiste ríes, pierdes’ y ‘¿Qué asco mío?’, son otros de los retos a los que se enfrenarán los participantes de cada entrega.