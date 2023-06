Laura Fa desmantela lo que hay tras la salida de Carlota Corredera en Mediaset: «Tristeza»

‘Sálvame’ se acaba. Y en el último programa ha habido grandes ausencias. Más allá de Jorge Javier Vázquez, ha habido otros dos rostros muy importantes en los 14 años del programa que tampoco han estado presentes como Carlota Corredera o Paz Padilla. No obstante, la que fuera directora y programa si ha aparecido en un vídeo.

Y es que cabe recordar que Carlota Corredera desapareció de ‘Sálvame’ en febrero de 2022. Una salida de la que nunca se han revelado los motivos. Pero que este viernes 23 de junio se ha dejado entrever que todo fue un despido por parte de Mediaset debido a la bajada de audiencia del programa y todo el revuelo que generó la docuserie de Rocío Carrasco y la polarización que se vivió en torno a ese tema.

‘Sálvame’ ha querido que Carlota Corredera estuviera presente en este último programa. Y lo hacía emitiendo un vídeo con unas declaraciones suyas en una premier de cine. «Hemos hablado esta tarde con muchas eprsonas sobre el fin de ‘Sálvame’ pero queríamos hacerlo también con una que para todos ustedes es muy especial. Ella empezó dirigiendo este programa, acabó presentándolo. Ella es Carlota Corredera», anunciaba María Patiño al darle paso al vídeo.

«Sálvame es el programa de mi vida. Es el programa que empecé dirigiendo y acabé presentando. Es en el que conocí el amor y fui madre. ‘Sálvame’ es un programa irrepetible, es historia de la televisión le pese a quién le pese. Estoy convencida de que el talento que todos tenéis y que habéis aportado al programa vais a seguir volando y creciendo. Os mando todo mi amor y mi apoyo. Y os digo hay vida después de ‘Sálvame'», aseguraba Carlota Corredera.

Al volver al plató, era Laura Fa la que tomaba la palabra para reivindicar la figura de Carlota Corredera y denunciar lo que ha pasado con la ex-directora y presentadora. «Es una persona agradecida y cero resentida», comentaba María Patiño al darle paso. «Y podría estarlo porque me parece tremendamente injusta su salida, pagó platos que no tenía que pagar», se atrevía a decir la colaboradora.

«Y me da una tremendamente tristeza que no esté hoy aquí despidiendo un programa que para ella era tan importante. Y al final seguro que a ella le duele saber cómo salió pero continúa teniendo ese amor por el programa. Me voy con dos puntos negros. El primero es que no esté Jorge y el segundo esa salida de Carlota y que no esté aquí», sentenciaba la colaboradora.

Kiko Matamoros tuvo problemas con Carlota Corredera pero el colaborador asegura que «no le guardo ningún rencor». «Yo le debo a carlota estaraquí y estaré agradecido siempre. Ella ha estado a mi lado en los momentos más difíciles y la quiero mucho y le deseo lo mejor sea donde sea y haga lo que haga», añadía el colaborador. «Yo sé hablar con perspectiva de género que es lo que mejor me ha pasado gracias a ti», apostillaba Patiño.

Y Terelu Campos no dudaba en poner la puntilla final volviendo a dejar caer que Carlota Corredera fue despedida por lo sucedido con el caso de Rocío Carrasco. «Hablar en libertad nunca debería tener el precio que ha pagado Carlota«, sentenciaba.