La puñalada de Alejandro Nieto a Asraf nada más llegar a ‘Supervivientes’ que asombra

Alejandro Nieto se ha estrenado como fantasma del pasado en ‘Supervivientes 2023‘ durante la emisión dominical del espacio. El joven, que se alzó como el ganador de la anterior edición, se ha encargado de distanciarse de Asraf Beno desde el primer momento a través de decisiones que darán mucho de lo que hablar en la convivencia. Cabe recordar que desde que se anunció la incorporación de Alejandro Nieto, muchos pusieron el grito en el cielo debido al especial vínculo que mantiene con Anuar, el hermano de Asraf.

Muchos llegaron a creer que Alejandro Nieto se convertiría en el principal apoyo de Asraf Beno en el concurso. Sin embargo, las primeras acciones del joven en los Cayos Cochinos desmienten esos rumores. Esto es debido a que nada más pisar Cayo Paloma, Alejandro se ha encargado de matizar su papel en el concurso.

«Yo vengo con ganas de disfrutar. Es la recta final y voy a intentar enseñar todo lo que yo sé que hay cosas que por lo que yo he visto no hacen… Son cosas que les beneficien y voy en calidad de cómo si fuera un familiar. Voy a ayudar. Si hay algo que no me gusta lo voy a decir, pero que no vengo de pleitos… No me voy a decantar por nadie. Dejo claro que no me voy a decantar por nadie y todos merecen ganar ahora mismo», han sido las palabras de Alejandro Nieto.

Poco después, el fantasma del pasado se ha encontrado con los que serán sus compañeros. Nada más verlo, Asraf ha sido el concursante que más eufórico se ha mostrado. Sin embargo, Alejandro no se ha apresurado a saludarle puesto que ha preferido saludar en primer lugar a otros concursantes como Bosco Blach. De igual manera, para llevar a cabo el juego de recompensa, el reality le ha pedido que formase equipo con un único compañero. En esta ocasión, Alejandro Nieto ha escogido a Jonan Wiergo con el que ha ganado la prueba y, por ende, ha podido acceder a una suculenta recompensa.

La polémica decisión de Alejandro Nieto

Precisamente a la hora de comer la recompensa, Alejandro Nieto ha pedido que sus otros compañeros pudieran tener acceso a ella también. El fantasma del pasado ha preferido incluso no dar bocado para que sus compañeros pudiesen disfrutar por él. Sin embargo, la organización de ‘Supervivientes’ le ha hecho elegir a solo dos supervivientes de los cuatro restantes: Adara, Asraf, Bosco y Artur.

De ellos, Alejandro ha escogido a Adara y Artur, lo que ha dejado atrás nuevamente a Asraf Beno; concursante con el que se le ha relacionado en anteriores ocasiones. Una decisión que ha dado mucho de lo que hablar puesto que en redes se comenta: «Alejandro fue compañero de edición y amigo de Anuar Beno, hermano de Asraf ¿Creéis que se viene mal rollo entre ellos por no elegirle?».