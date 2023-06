La decisión de Alejandro Nieto antes de volver a ‘Supervivientes’ prende la controversia

Alejandro Nieto, ganador de ‘Supervivientes 2022‘ regresará a los Cayos Cochinos como ‘fantasma del pasado’ tras la polémica visita de Ana María Aldón y Alexia Rivas. A través de sus redes sociales, el andaluz ha explicado a sus seguidores que está camino del aeropuerto para poner rumbo a Honduras.

Además, ha dejado claro que, aunque su relación con Tania Medina va viento en popa, de hecho, fueron juntos el pasado viernes a la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, no le va a confiar a ella el control de sus redes sociales durante su estancia en Honduras.

Él mismo ha explicado el motivo por el que no dejará su móvil a su chica. Y no es precisamente por una cuestión de desconfianza. «He hablado con mi hermana para que suba a mis redes cualquier cosa de ‘Supervivientes’ en la que salga yo porque Tania tiene muchísimo trabajo y ella ya con su móvil va sobrada, sino no me hubiera importado», ha dicho Alejandro Nieto.

Además, ha explicado también que Tania lanza esta semana su primera colección de ropa, por lo que estará todavía más ocupada de lo habitual. El influencer reconoce que le da pena no estar al lado de su chica en un día tan importante para ella, pero que le ha dejado su piedra de la suerte. Y que ella entiende perfectamente que él tiene «una espinita clavada», su sueño es volver a pisar los Cayos Cochinos, donde fue tan feliz.

Alejandro Nieto deja claro que no piensa «desestabilizar» a los concursantes

Alejandro Nieto ha querido agradecer a todos sus seguidores los mensajes de cariño que le han enviado durante estos días. Y les ha contado cuál es su objetivo como ‘fantasma del pasado’: «Yo voy a ir como he sido siempre, como he sido toda mi vida. Y me voy a trasladar a cuando yo hice mi concurso, que hice todas las cosas bien porque me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible».

«Sabemos todos que queda muy poco, entonces lo que yo quiero transmitir es un poco de alegría y dejarles que me pregunten si no saben cualquier cosa», ha asegurado el ganador de ‘Supervivientes 2022’. Además, ha dejado claro que «voy a ser un apoyo para todos, para todos. Porque todos se merecen ser ganadores, aunque ya lo son». De esta forma, ha reconocido que su objetivo es «ser imparcial» para no desestabilizar a nadie. «Yo voy de buen rollo, que yo ya no tengo que concursar», sentencia.

Unas palabras que vienen a raíz de la polémica visita de Ana María Aldón y Alexia Rivas, también como ‘fantasmas del pasado’. Ambas se han mostrado mucho más cariñosas con Asraf que con el resto, y esto es algo que hizo explotar a Adara Molinero, quien cree que lo único que han hecho ha sido desestabilizarles cuando queda muy poco para la final.