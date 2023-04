Tania Medina confirma por qué está separada de Alejandro Nieto y anuncia una drástica decisión

«Quiero cambiar muchos aspectos de mi vida». Con esa declaración de intenciones Tania Medina deja atrás una de las etapas más complicadas de su vida. Tras sufrir un ataque de ansiedad durante sus vacaciones, la joven ha decidido que ya es hora de buscar su propio bienestar, y así se lo ha confesado a sus seguidores de Mtmad. Además, aclara si es cierto o no que ha roto con Alejandro Nieto

En el último vídeo publicado en su canal, ha explicado qué es lo que está haciendo pasar salir adelante. Lo fundamental es «pedir ayuda. Yo estoy yendo a terapia. He empezado a hacer yoga y estoy intentando dedicarme momentitos para mí y no estar con el móvil. Porque el móvil lo asocio a trabajo y me crea ansiedad».

Sobre su relación con Alejandro Nieto, Tania Medina deja claro que siguen juntos pese a que en estos momentos él está en Nepal por motivos de trabajo. «Tengo muchos mensajes dando por hecho que lo hemos dejado. Aclaro una vez más que Ale y yo estamos juntos. Él está muy bien, está en Nepal grabando ‘En busca del Nirvana’ que es un programa como muy espiritual. Y dentro de poco ya lo verán por aquí», asegura la canaria, zanjando así los rumores de ruptura con el ganador de ‘Supervivientes 2022’.

«Me cuesta más olvidar que perdonar», asegura Tania Medina

Tras el ataque de ansiedad que sufrió, decidió quedarse un tiempo en Canarias: «Yo pensaba irme a Madrid y decidí quedarme una semana más. Llevo dos semanas en Canarias, dos semanales ideales porque he estado con mi familia. Me ha venido genial. Ahora me voy al Puerto. Me apetece estar allí e irme a la playa, ver a mis suegros, ver a mi cuñada y a la gente que tengo allí».

Una vez en el Puerto, Tania Medina ha continuado desahogándose con sus seguidores de Mtmad. Sobre el perdón, la joven reconoce que «no me considero rencorosa. Al final el tiempo pasa y no me gusta guardar rencor». En cuanto a las parejas, le cuesta más «olvidar que perdonar. Pero a día de hoy está super perdonado y super olvidado. Cuando yo realmente quiero avanzar, avanzo. A día de hoy no le guardo rencor a nadie. Estoy en paz con todo el mundo».

«Debido a mi ansiedad de este último año, he descuidado muchísimo mis relaciones. Cuando hablo de mis relaciones me refiero a mi pareja, a mis amigos, a mis familiares… Y cada vez me iba encerrando más en mí y en mi trabajo. Este último año me he refugiado mucho en mi trabajo y ha sido tan difícil para mí psicológicamente que ha afectado a las personas a las que amo», admite, visiblemente emocionada.