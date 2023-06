La presentadora elegida en Mediaset para sustituir a Ana Rosa Quintana en Telecinco

Telecinco encara un terremoto de cambios en los próximos meses. Tras la cancelación de ‘Sálvame’, las tardes se han visto modificadas radicalmente con la serie ‘Mía es la venganza’ y el recién estrenado magacín ‘Así es la vida‘ con Sandra Barneda. Sin embargo, será un transición hasta septiembre, cuando se producirá el gran cambio con el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de la mano del formato ‘TardeAR’.

Eso significa que, en consecuencia, se desmantela la mañana de la cadena. Ana Rosa no seguirá al frente de las mañanas después de 18 años reinando en esta franja sin rival. Es por ello que en Mediaset tienen que buscar el recambio con celeridad y, según avanza la cuenta Algo Pasa TV, en el grupo de comunicación han decidido que sea Ana Terradillos.

La periodista ha presentado ‘Cuatro al día’ en el último año y tiene una gran experiencia en la moderación de mesas políticas y magacines de actualidad. De hecho, antes de su salto a la cadena secundaria de Mediaset, fue presentadora de ‘El programa de Ana Rosa‘ durante la baja de Quintana por el cáncer y de ‘El programa del verano’ durante dos temporadas.

Garantías de sobra para la compañía que lideran Alessandro Salem y Borja Prado como para confiarle que comande una tertulia política que previsiblemente formará parte de las nuevas mañanas de Telecinco a partir de la próxima temporada tal y como señala la citada fuente.

No obstante, fuentes de Unicorn Content, la productora que realiza el matinal, aseguran a El Televisero que no hay nada cerrado por el momento, pero que, efectivamente, el de Terradillos es uno de los nombres que se están barajando para relevar a Ana Rosa Quintana en esas nuevas mañanas sobre las que, por ahora, no hay mucha más información.