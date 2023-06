La pillada a un reportero de ‘Ana Rosa’ al creer que no le graban deja así a Joaquín Prat

‘El programa de Ana Rosa‘ ha desplazado a un equipo hasta Ginebra, en Suiza, con motivo de la graduación de Irene Urdangarín que reúne a los Borbón y a los Urdangarín. De este modo, se hacía muy interesante una posible foto de familia. Y en mitad de una conexión entre Joaquín Prat y Pepe del Real, el reportero enviado, se ha producido un momento especialmente surrealista.

Tras una pausa publicitaria, el presentador del magacín de Telecinco establecía conexión urgente con el también colaborador para que ofreciera la última hora y para conocer si la familia había salido ya del hotel en el que estaban instalados para poner rumbo al lugar donde va a tener lugar la graduación de Irene.

«Pepe del Real, última hora desde Ginebra», le ha dado paso Prat. Sin embargo, Pepe del Real no estaba prevenido para realizar el directo y, creyendo que no le grababan y que no estaba pinchado en pantalla, se le ha escuchado decir «diafragma cierra». Una pillada que no ha pasado inadvertida para sus compañeros y tampoco para los espectadores de ‘Ana Rosa’.

«Diafragma cierra, diafragma abre, curva a la derecha», ha respondido Joaquín Prat en tono de cachondeo. «Ah, hola, ¿cómo tenéis el diafragma? Yo bien», ha acertado a decir un acelerado Pepe que no sabía muy bien dónde meterse ante esa ‘cazada’ y que trataba de salir del paso rápidamente. «Escucha, no, que decía que estaba… El diafragma siempre abierto», replicaba ante las bromas en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ de Patricia Pardo, Miguel Ángel Nicolás y otros tertulianos.

Joaquín Prat no da crédito ante la pillada a Pepe del Real en directo

Finalmente, Pepe del Real ha podido reconducir la conexión, «Que sigo aquí, que seguimos pendientes de cualquier movimiento que se produzca en este hotel de Ginebra. Como veis, hay muchísima expectación. Están los compañeros situados al fondo viendo qué ocurre en la puerta principal del hotel y yo me he venido a uno de los laterales porque aquí también se encuentra otra de las posibles puertas por las que podrían abandonar el hotel. Están almorzando creemos en el interior de este hotel. La gran incógnita es si nos van a dar esa foto de familia», narraba.

Y, antes de despedirle, Joaquín ha vuelto a bromear sobre el hilarante episodio que se había vivido. «Muy bien y con el diafragma abierto», le ha espetado el comunicador. «Siempre abierto, siempre abierto, ya lo sabes», le ha seguido el juego entre risas el reportero de ‘Ana Rosa’.