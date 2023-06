La chocante secuela que sufre Raquel Arias tras ‘Supervivientes’ por la que está más hinchada

Raquel Arias ha sido una de las concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ que más lejos ha llegado en el concurso. A su regreso a España, los robinsones han cogido de nuevo sus teléfonos móviles, y han constatado que sus seguidores han aumentado notablemente y que tienen dudas sobre su experiencia. Por ello, la modelo ha respondido a las preguntas de sus fans y ha destapado las secuelas que arrastra tras el reality.

Lo que más le han preguntado algunos de sus seguidores es qué les pasa con la regla a las personas con ovarios que concursan en ‘Supervivientes’. «Tuve la regla la segunda semana de estar allí, que era cuando me correspondía, y a partir de ahí ya no la tuve más», ha explicado la joven en su cuenta de Instagram, aclarando que «las mujeres allí la perdemos».

De esta forma, Raquel Arias ha aclarado que tiene amenorrea, es decir, no le ha venido el período desde hace varios meses. Es más, Raquel Arias ha contado a todos sus seguidores que a día de hoy su cuerpo sigue desestabilizado hormonalmente, motivo por el que aún no la tiene: «Sigo sin ella y me ha dicho el doctor que puede tardar hasta uno o dos meses más en volver, pero tengo todos los días la sensación de que me va a bajar y, por eso, también estoy más hinchada de lo normal. ¡Las hormonas y el cuerpo de la mujer!».

Otra de las preguntas que más le han hecho es sobre el tema de la depilación. Raquel Arias ha querido aclarar si en ‘Supervivientes’ les dejan depilarse o no. En este sentido, les ha explicado que tienen cada uno una cuchilla a su disposición, pero que la mayoría de los participantes tenían el láser hecho o, simplemente, no querían depilarse: «Tengo que decir que nos daba mucha pereza depilarnos porque nos habíamos asalvajado y no nos depilábamos».

Por último, Raquel Arias ha dejado claro qué amigos se lleva de ‘Supervivientes 2023’: «Bosco Blach Martínez-Bordiú, ergio Garrido, Raquel Mosquera, Arelys Ramos, Diego Pérez, Ginés Corregüela, Jaime Nava y Artùr Dainese». Unas palabras tiene para Bosco, del que dice que «hemos sido Zipi y Zape desde el primer día». O para Arelys Ramos, a la que ha definido como «un gran descubrimiento».