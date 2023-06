Joaquín Prat despacha así a Alessandro Lequio por lo visto en directo: ojo a cómo le llama

‘El programa de Ana Rosa’ ha debatido muy avivadamente sobre Victoria Federica en su nueva faceta como influencer. Algo que no casa nada bien con su actitud déspota con los medios de comunicación. El magacín de Telecinco se ha hecho eco de su asistencia a un importante desfile en Estocolmo, donde se ha codeado con estrellas como la popular actriz estadounidense Demi Moore. Y en mitad del debate, Alessandro Lequio se ha desatado como acostumbra y ha tenido que ser frenado por Joaquín Prat.

«¿Para ser influencer qué hay que hacer? Tienes que tener un físico agraciado, ¿no?», ha preguntado el colaborador con cierto desdén hacia esa profesión e insinuando que Victoria no es precisamente un perfil agraciado. «¿Yo tengo que admirar a una persona para que me influencie en algo? En mi época no existían las redes y sí existía gente que te influenciaba, pero gente que uno admiraba», ha añadido mientras poco a poco iba elevando el tono.

«Tienes que pensar que los tiempos tuyos no son los tiempos de ahora», le ha confrontado Joaquín Prat, que discrepaba de raíz con el punto de vista de su compañero. «No, no estoy de acuerdo con eso, perdóname Joaquín, no estoy de acuerdo con eso. Una persona te influencia porque tú la admiras y dime qué puedes admirar de esta chica. Explícamelo. Por mucho que hayan cambiado los tiempos la admiración sigue siendo la misma», ha rebatido a grito pelado Lequio.

«Las firmas muchas veces apuestan por personajes que creen que van a tener un resultado. En el caso de Victoria Federica está por ver cuál es ese resultado», ha apuntado por otro lado Beatriz Cortázar. «Me da la risa esta niña cuando la veo vestida. Yo, cuando la veo en un acto, digo: ‘pero chica, ¿te has mirado? ¿Te has visto? ¿A quién vas a influenciar tú?», ha sentenciado duramente Alessandro Lequio.

«Yo no voy a lo físico», ha matizado Cortázar para no entrar en terrenos pantanosos. «Yo sí voy a lo físico porque sí tiene importancia en este caso», ha replicado el italiano. «No, no, no necesariamente», le ha cortado Ana Rosa Quintana. «Hombre, la imagen sí que tiene importancia, Ana. Cómo que no», ha exclamado un Alessandro cada vez más desaforado. «Calma eh, que no nos va la vida», le ha frenado la comunicadora.

Joaquín Prat llama «pesado» a Alessandro Lequio en directo por su desaforada actitud

«Ella tiene que jugar un equilibrio difícil, que es su faceta como influencer con el hecho de que le hayan dicho seguramente mamá o papá o desde las más altas esferas que no hable y que no trate con la prensa. Entonces, jugar con ese equilibrio entre estar en redes sociales y esa exposición que lleva su trabajo es complicado», ha defendido Joaquín Prat.

«Yo creo que las más altas esferas pasan kilómetros de esta niña y no quieren saber nada de esta. La Familia Real pasa. ¿Tú te crees que Felipe o Letizia le van a decir a esta niña ‘oye, por favor, no hables’? Pasan, les da igual. Fíate de mí, pasan», ha aseverado nuevamente a gritos Alessandro Lequio, que no dejaba a sus compañeros continuar con la escaleta del programa con normalidad y sosiego.

«Afortunadamente Froilán reconduce su vida, que pasa ahora por Abu Dabi, que es donde está el abuelo. Él trabaja ahora en la petrolera que es una de las organizadoras…», ha tratado de cambiar de tema Prat. «Eso es el colmo», le ha cortado el tertuliano, también contrariado con ese asunto. «Si me dejas contarlo, lo cuento, porque hoy estas un poquito pesado», le ha despachado el presentador muy serio y sin cortarse. «Digo que la petrolera es la que organiza la cumbre del clima de finales de año en Dubái y el chaval está muy implicado en esta cuestión», ha zanjado Joaquín, haciendo callar de una vez a Lequio.