Jesús Molinero, padre de Adara, lanza este desafiante aviso a Elena: «Ten la boca cerrada…»

Adara Molinero se rompió el pasado martes en ‘el puente de las emociones’ de ‘Supervivientes‘. La joven, que esta semana corre peligro por su complicada nominación, se enfrentó a esta dinámica propuesta por la organización del reality de Telecinco con la que se busca conocer mejor el lado más personal de los concursantes.

Y nuevamente, como ya ocurriera en ‘GH VIP’, su padre, Jesús Molinero, salió a la palestra por la nula relación que mantienen. «Es una mochila muy grande que llevo en mi día a día, que me hace muchísimo daño y no. Pensaba que se había recuperado la relación, que todo iba a empezar de cero, pero cada vez pasa algo y se destroza algo y no lo entiendo. Siempre me pregunto el porqué y no encuentro el porqué (…) He intentado recuperar la relación un montón de veces y siempre acaba igual. Entonces he desistido«, lamentó completamente desconsolada.

«Han sido tantas veces que cada vez que pasa me destroza totalmente. Cada vez que me deja de hablar o que no me llama me mata. Voy a hacer lo que me salga y ya está. Esta vez no espero nada. Solamente quiero curar mis heridas y poder ser libre en ese sentido sin dolor», prosiguió su desgarrador relato Adara Molinero, que antes de acabar ese duro puente lanzó un directísimo recado a su padre: «Cualquier relación se puede salvar. Simplemente hace falta hablar, que las cosas sean recíprocas y ya está, simplemente eso».

Acto seguido, Carlos Sobera quiso interesarse por la opinión de Elena Rodríguez, pero ella se plató de raíz y declinó pronunciarse sobre la relación de su exmarido con su hija. «Prefiero no hablar. Son sus cosas y hace mucho tiempo que desconecté de ese tema«, sentenció. Eso sí, la madre de Adara terminó su intervención con un dardo hacia el padre de sus hijos: «Mis hijos son maravillosos y el que no quiera estar ahí, él se lo pierde».

Pues bien, ahora es Jesús Molinero el que se ha pronunciado y de qué manera. Después de mucho tiempo apartado de las redes y ajeno al concurso de su hija en Honduras, ha roto su silencio en Twitter con una advertencia de órdago. «Sí, mejor ten la boca cerrada«, ha escrito el padre de Adara junto a un vídeo en el que se ve a Elena en ‘Tierra de Nadie’ diciendo que prefiere callar. Se resucita así una guerra familiar que puede empañar la recta final de Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023’.