Gema Aldón se moja sobre quién quiere que sea el ganador de ‘Supervivientes 2023’

Gema Aldón prometía ser una de las concursantes más guerreras de ‘Supervivientes 2023‘. Sin embargo, se vio obligada a abandonar los Cayos Cochinos por un problema de salud bastante serio. Así se lo comunicó Jorge Javier Vázquez: «Estos últimos días te han realizado pruebas no concluyentes. Sin embargo, el TAC sí que ha dejado ver esa fisura que tienes y que te provoca el dolor en el codo. Deberás regresar a España para continuar con tu recuperación».

No obstante, el paso de Gema Aldón por ‘Supervivientes’ fue corto pero intenso. Esas semanas que permaneció en Honduras creó grandes amistades, aunque también se ganó algunos enemigos por su fuerte carácter. La hija de Ana María Aldón conectó desde el primer momento con Adara Molinero, Jonan Wiergo y Alma Bollo. Los tres fueron su pilar en la isla. Pero, ¿quién le gustaría que se alzara con el cheque de 200.000 euros?

La joven se ha emocionado mucho al ver un vídeo de sus amigos y escucharles decir que les gustaría que Gema estuviera con ellos en la recta final del programa porque la echan mucho de menos. Ella ha reaccionado a estas palabras a través de su perfil de Twitter, donde ha dejado claro que le es imposible decantarse por uno, ya que los tres se merecen un puesto en la gran final, que tendrá lugar el próximo 29 de junio.

Gema Aldón se emociona al ver a sus compañeros hablar de ella

«Mis chicos, os espero fuera, cuando lleguéis a España en helicóptero como merecidos finalistas», ha escrito Gema Aldón, poniendo de manifiesto que, aunque está deseando verles, desea más que lleguen hasta la final y uno de los tres sea el ganador.

Mis chicos 🥹❤️os espero fuera, cuando lleguéis a España en helicóptero como merecidos finalistas ❤️🧡💚 @AdaraMolinero @jonanwiergo_ @almabollo — Gema aldon (@GemaAldon) June 2, 2023

Sin embargo, ella no ha sido la única que se ha visto obligada a abandonar su sueño por problemas de salud. Manuel Cortés ha seguido sus pasos y ha tenido que decir adiós a la aventura debido a unos fortísimos dolores abdominales que llevaba sufriendo desde hacía semanas. El hijo de Raquel Bollo ya se encuentra en España, aunque está hospitalizado hasta que se recupere del todo.

Desde el centro médico conectó con Carlos Sobera y, muy afectado todavía, explicó cómo se encuentra, tanto física como anímicamente: «Me he propuesto no llorar más, como tú dices, con alegría. Me ha tocado, no sé si a la gente le gustaría o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir. Mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente que entenderéis muchas cosas. Espero disfrutar de todo lo que están disfrutando los compañeros ahí y ver las primeras galas que estoy viendo así… Es muy diferente».

Quedan apenas dos semanas para conocer el ganador de ‘Supervivientes 2023’, una final que, lamentablemente, no contará con Jorge Javier Vázquez como presentador. Y es que, este sábado, él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales que se retira de la televisión para poder recuperarse de la difícil etapa personal que está atravesando. Sin duda, tanto los concursantes como la audiencia le echarán mucho de menos.