El varapalo de Mediaset a Carlota Corredera a escasos días del fin de ‘Sálvame’

Quedan solo cuatro días para que ‘Sálvame‘ se despida de la audiencia de Telecinco tras 14 años. Un final por todo lo alto con un especial de cuatro horas de duración entre las 16:45 y las 21 horas del que apenas hay detalles. Una de las grandes incógnitas es si estará presente Jorge Javier Vázquez. Otra es si veremos a otros rostros que han formado parte del programa como Carlota Corredera.

Fue en marzo del año pasado cuando Carlota Corredera se despedía de ‘Sálvame’ para siempre. Así, la presentadora y anteriormente directora dejaba el programa en plena reformulación del formato de La fábrica de la tele tras la caída de audiencias.

Tras dejar ‘Sálvame’, Carlota Corredera estuvo meses apartada de la pequeña pantalla hasta que Mediaset confió en ella en septiembre para la conducción de ‘¿Quién es mi padre?’. Tras la cancelación del formato, la presentadora volvía a quedarse sin hueco en televisión. No obstante, reaparecía por sorpresa en el último especial del ‘Mediafest Night Fever’ en el mes de enero.

Hace unos días, en El Televisero pudimos hablar con ella en exclusiva y le preguntamos por su posible vuelta a ‘Sálvame’ para su final este viernes 23 de junio. «No lo sé si estaré en el final, podría ser, lo vamos a dejar abierto», respondía la presentadora gallega.

En dicha entrevista, Carlota Corredera también dejaba claro que no ha recibido ninguna oferta para volver a Mediaset. «No he recibido ninguna oferta de Mediaset y no he tenido ninguna conversación con sus directivos para saber si yo encajo o no en su nuevo modelo. Pero mi teléfono está conectado, y estoy encantadísima de hablar con cualquier persona que me quiera ofrecer un nuevo proyecto, claro», destacaba.

La prueba de que Mediaset no cuenta con Carlota Corredera

Sin embargo, parece que los planes de Mediaset no pasan por contar con Carlota Corredera para nuevos proyectos. Así, según avanza Bluper, la fotografía que Carlota tenía en el pasillo de la fama junto al resto de rostros de Mediaset ha desaparecido.

El cuadro de carlota Corredera permanecía en los pasillos de Mediaset desde hace cinco años cuando el 12 de enero de 2018 ella misma lo colgaba junto a sus compañeros de ‘Sálvame’. «Que sepáis que para mí, que llevo trabajando en esta cadena desde el año 2004, me hace mucha ilusión. He pasado por estos pasillos de día, de noche, al mediodía… todo tipo de situaciones en todo tipo de programas. Es un sueño estar aquí. Le quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible esto, porque esta foto es la foto de los equipos de los programas en los que he trabajado», confesaba.

Con la retirada de su fotografía, Mediaset se anticipa al final de ‘Sálvame’, un programa en el que Carlota Corredera consiguió la fama primero como directora tanto del ‘Deluxe’ como del diario y posteriormente como presentadora. Tras ello, le llegaron otras grandes oportunidades como ‘Cámbiame’ y ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.