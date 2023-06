El Maestro Joao se pronuncia con esta firmeza sobre el inesperado adiós de Jorge Javier

Tras varias semanas de especulaciones sobre el motivo de su desaparición televisiva, este sábado, 3 de junio, Jorge Javier Vázquez rompía su silencio a través de las redes sociales. Y lo hacía con un mensaje que dejaba sobrecogidos a todos sus seguidores, pues sonaba claramente a despedida. Las reacciones se han producido en cascada y una de ellas ha sido el Maestro Joao.

«Perdonad que os robe un instante», comenzaba escribiendo en su perfil de Instagram, antes de dar las gracias a «todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena».

No obstante, Jorge Javier es consciente de que «a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero».

«En estos momentos, volver es en lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’, ‘Hasta cuando pueda’, ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», sentencia el presentador de ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’.

Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 3, 2023

En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 3, 2023

El Maestro Joao, una de las innumerables muestras de cariño a Jorge Javier tras su anuncio

Las reacciones no se hicieron esperar. Y, además de sus muchísimos seguidores, numerosos amigos y compañeros le mostraron todo su cariño. Tal es el caso de María Patiño, que le puso: «Te quiero y como decía mi padre, te mereces que te quieran»; Terelu Campos le recordó que «lo primero eres tú, no lo olvides. Nadie lo puede hacer por ti, así que si consideras que es necesario y lo mejor para ti, adelante. Te echaremos de menos». Risto Mejide, Nuria Marín, Laura Fa, Carme Chaparro o la mismísima Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, también han tenido palabras de cariño hacia Jorge Javier.

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Maestro Joao. A través de su perfil de Twitter, el vidente ha escrito lo siguiente: «Tengo todo el tiempo del mundo para esperarte @jjaviervazquez. Como dice la canción: ‘Te vas, pero te quedas porque formas parte de mí…'», ha escrito, junto al emoticono de un corazón rojo.