Sale a la luz lo que Patricia Gaztañaga opina de Jorge Javier sin reparos: «Me da vergüenza»

En cuestión de días, Jorge Javier Vázquez regresará a las tardes de Telecinco con un formato que lleva años alejado de la parrilla. Aunque ‘El Diario de Jorge’ pueda parecer toda una novedad, muchos aún recuerdan la versión presentada por Patricia Gaztañaga en Antena 3. De hecho, según ha confesado el comunicador en su blog de Lecturas, la presentadora quiso hablar con él en persona antes de su gran estreno en el mítico formato.

El presentador de ‘Supervivientes’ está ansioso por regresar a las tardes de la cadena que solía frecuentar con ‘Sálvame’, y su última entrada para su blog de Lecturas es prueba de ello. «En mi cabeza no hay lugar para otro pensamiento que no tenga que ver con El diario de Jorge. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Mis compañeros saben de lo que hablo», asegura el catalán.

Jorge Javier Vázquez pide consejo a su antecesora de ‘El Diario’

Jorge Javier está, sin duda, lleno de ilusión, pero insiste en que «un estreno inminente trastoca tu vida». Según relata, estas últimas semanas de puesta a punto han estado llenas de adrenalina y solo desea que «llegue el día para que por fin se ponga todo en marcha». Y tan solo a cinco días de su esperada vuelta a la franja horaria que ocupó durante tantos años, el presentador asegura que tendrá «la adrenalina a tope» para todas las historias que tiene que contar.

El antiguo compañero de plató de María Patiño no ha perdido la oportunidad tampoco hacer un guiño a su antecesora con una curiosa anécdota. «El día que se estrenó ‘El Diario de Patricia’ en Antena 3, debutaba yo como presentador de ‘Rumore, Rumore’, junto a Francine Gálvez. Primero íbamos nosotros y luego ella», ha revelado el comunicador en su última entrada.

Y al parecer, la primera presentadora de ‘El Diario’ y Jorge Javier Vázquez tienen «mucha relación». De hecho, el de Badalona confiesa que ha llamado recientemente a Patricia Gaztañaga para pedirle consejo por todos los nervios que siente ante su estreno en Telecinco. «Fue un verano inolvidable», recuerda el periodista sobre esa breve etapa en la que coincidió con la comunicadora vasca en Atresmedia.

«Para ella soy el mejor candidato para hacer este programa»

Sin embargo, su relación se remonta a mucho antes de que el comunicador anunciase que recogerá su testigo en el regreso de ‘El Diario’ más de veinte años después. Vázquez ha explicado también que, durante su parada con el teatro en Bilbao, almorzó con Patricia, su marido e incluso conoce a sus hijas. Por lo que no es de extrañar que haya ido en busca de la mítica presentadora en busca de consejo.

«Me dice cosas tan bonitas que me da vergüenza reproducirlas«, explica el presentador de ‘Supervivientes’. «Cuando se lo cuento a Patricia se ríe y me dice que no sea tonto, y que cuente, sin ningún reparo, que para ella soy el mejor candidato para hacer este programa«, confiesa Jorge Javier Vázquez, presumiendo sin dudarlo de la «bendición» que ha recibido de la presentadora original. «Quedamos en seguir hablando, por supuesto, y en vernos un día en Bilbao», asegura el periodista.