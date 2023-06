El Gran Wyoming se despide de ‘El Intermedio’ y anuncia quién ocupará su silla

Este jueves 29 de junio, El Gran Wyoming ha entrevistado en ‘El Intermedio’ a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de trabajo y candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar. Ha sido en su último programa antes de sus vacaciones de verano. Y es que, tal y cómo él mismo ha anunciado, el programa continuará, pero no con él como presentador.

Antes de acabar el programa de este jueves, el Gran Wyoming se dirigía a la audiencia para darles una buena y una mala noticia: «La buena es que la actualidad política está tan candente que ‘El Intermedio’ continuará hasta el 24 de julio, hasta después de las elecciones y la mala es que yo no estaré». Ya que, según ha contado, se va a una conferencia «sobre desafíos internacionales del siglo XXI en Torremolinos».

«Yo me voy, pero ‘El Intermedio’ continuará en manos de mis fieles Thais Villas, Raúl Pérez, María Avizanda, Isma Juárez y, por supuesto, Sandra Sabatés, Cristina Gallego y Dani Mateo», ha anunciando el presentador, quien ha designado a este último como su sustituto. Eso sí, lo ha hecho con pullita incluida: «Cumplirá el sueño de su vida, ocupar mi silla».

El Gran Wyoming reconoce que «como no me fío de vosotros, he buscado a una persona de confianza que os eche una mano». Se trata de Héctor de Miguel, que llega ‘haciendo amigos’ entre el equipo. «Yo he venido aquí porque me han dicho que pagaban bien, yo amigos ya tengo», ha asegurado.

Para que no os quedéis con la pena ni echéis de menos a El Gran Wyoming… ¡@DaniMateoAgain lo sustituirá durante el mes de julio! ¡Y contaremos con la incorporación de @HectorDeMiguel al equipo! #elintermedio pic.twitter.com/dZKiacUqxZ — El Intermedio (@El_Intermedio) June 29, 2023

El dardo de Yolanda Díaz a El Gran Wyoming por sus vacaciones

Precisamente sobre las vacaciones del presentador de ‘El Intermedio’ se ha referido Yolanda Díaz durante su entrevista. Éste le ha preguntado por la jornada laboral de 32 horas que propone la ministra, ya que «le ha llamado la atención», debido a que él «no es especialmente entregado al trabajo».

«El titular suena muy bien, ¿esto cómo se va a llevar a cabo?», quiso saber el comunicador. A lo que la vicepresidenta segunda del Gobierno respondió con una pullita: «Esto es fácil. Es que no todo el mundo se va de vacaciones como tú, Wyoming». Una afirmación que desató las risas de Sandra Sabatés y del propio presentador.