El Gran Wyoming no se corta al referirse así a la cancelación de ‘Sálvame’ en ‘El Intermedio’

La cancelación de ‘Sálvame’, cuyo último programa se emitió el pasado viernes 23 de junio, ha llegado hasta ‘El Intermedio’. Este lunes, El Gran Wyoming ha aprovechado el último rifirrafe entre Sumar y el PSOE para referirse al final del espacio vespertino de Telecinco.

Tras la emisión de un vídeo en el que Ernest Urtasun, portavoz de la campaña de Sumar, criticaba las medidas propuestas por la ministra de economía, Nadia Calviño, el presentador de ‘El Intermedio’ tomaba la palabra para criticar este nuevo encontronazo entre ambas partes del Gobierno de coalición.

La alusión de Wyoming a ‘Sálvame’ y al ‘chuminero’

«Pues seré yo que no me he enterado de nada, pero no veo muchas diferencias entre las propuestas de ambas partes. Y aún así ha conseguido discutir. Pero, pensando un poco, ahora que no hay ‘Sálvame’ alguien tiene que pelearse para entretenernos. Por cierto, Sandra (Sabatés), ¿sabemos si Nadie Calviño hace el baile ‘chuminero’?», ha preguntado Wyoming a su compañera, haciendo referencia al mítico baile de Lydia Lozano en el desaparecido programa, y que tantos buenos momentos nos hizo pasar.

El que también se refirió a la cancelación de ‘Sálvame’ fue Pedro Sánchez el pasado domingo durante su entrevista con Jordi Évole en su programa de La Sexta. «La noticia más llamativa del panorama televisivo del último año, e incluso de varios años, ha sido que en Mediaset han sustituido un programa como ‘Sálvame’, presentado por Jorge Javier Vázquez, y será sustituido por uno que presentará Ana Rosa Quintana. ¿A usted qué le parece?», quiso saber el presentador de ‘Lo de Évole’.

Las palabras de Pedro Sánchez a Jorge Javier: «Es un monstruo de la televisión»

Lejos de morderse la lengua, el presidente del Gobierno salía en defensa de Jorge Javier Vázquez, del que dijo que es «un monstruo de la televisión». Sin embargo, Évole insistía en conocer su parecer sobre Ana Rosa Quintana. «También lo es, pero me está preguntando por Jorge Javier y le respondo», se limitaba a decir el líder de los socialistas, al tiempo que el catalán le recordaba que le estaba preguntando por los dos.

«Son dos grandes profesionales de los medios de comunicación y ahí están las audiencias que tienen», dejaba claro Pedro Sánchez, antes de valorar, en concreto, la desaparición de Jorge Javier de la televisión: «A mí me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas. Espero que encuentre pronto un espacio en el que hacer programas», sentenciaba el presidente, quien, además reconoció que en las últimas semanas ha hablado mucho con el presentador.