Dos solteros se percatan que se conocían antes de ‘First Dates’ (y no precisamente para bien)

No ganamos para disgustos en ‘First Dates’ y menos para dos de los solteros del martes 27 de junio. Antonio y Belén, se han dado cita en el dating show de Cuatro con la idea de encontrar el amor y conocer a alguien con el que compartir el resto de sus vidas. Con una sorpresa, ya se conocían.

Laura Boado daba la bienvenida al primer soltero de la noche, Antonio, cordobés residente en Zaragoza, de 42 años. La conversación fluía con él, se pidió un vino, Rueda, su favorito y la camarera del programa dio paso a su cita, Belén de 40 años. Dispuesta a conocer y dar rienda suelta a su pasión, se dio cuenta de una fatídica casualidad, nada más ver al soltero se percató de que era un viejo conocido.

La cita de primeras no pintaba bien, debido a su mal rollo del pasado. «A este chico lo conocí en una red social y terminamos peleando, terminamos fatal. No acabó bien», le confesó al redactor de ‘First Dates’. Él, por su parte, también la reconocío en cuanto la saludó. «Me han traído aquí a la chica esta… Veremos a ver por dónde tira la cosa».

Antonio en ‘First Dates’ durante un momento de la cena

La cena daba comienzo y las tiranteces daban paso a un ambiente menos hostil. Tras haberle distinguido por la voz, el soltero se confesaba: «Te lo iba a decir, pero no quería tampoco que no fluyera… Te tengo que pedir perdón, porque malinterpreté una cosa tuya que me sentó mal. Tuvimos un encontronazo de una manera tonta», reaccionó en relación a la refriega que tuvieron por una red social.

Pese a que se habían animado a participar en ‘First Dates’ en busca del amor, aquello que les había ocurrido en el pasado monopolizaba su velada. Al parecer, a la soltera le molestó sobremanera un comentario con «humor andaluz que no fue nada gracioso», y se dejaron de hablar. «Yo entendí que me contestó de una manera un poco brusca, haciéndome dejar de tonto, y me enfadé con ella», anotó por otra parte Antonio.

«No nos hemos matado»

Antonio y Belén, en ‘First Dates’ justo antes de la decisión final

Finalmente, la cita acabó mejor de lo que todos esperábamos, con risas, actitud positiva, hablando de planes futuros y de gustos afines. Y con un postre compartido entre ambos, y sólo quedaba conocer si finalmente habría una segunda cita entre ambos.

Sin embargo, pese al intento de ‘First Dates’ por emparejarlos, ninguno de los dos solteros se dieron una segunda oportunidad para seguir conociéndose, ya que ambos coincidieron que son «radicalmente opuestos en muchísimos aspectos». «No nos hemos matado», sentenciaba Antonio. Mientras que el equipo del programa se sentía satisfecho de haber logrado su reconciliación tras haber hablado las cosas.

Las redes dictan sentencia a la cita de Antonio y Belén en ‘First Dates’

Que problema tiene la pava está con el acento andaluz? Que es la tía más siesa que to.. #firstdates27j pic.twitter.com/v5sjkQOJvc — chio♥★ (@cf7ad612f91a470) June 27, 2023

Belén, mujer, un poco de autocrítica.

O mirarte un poco al espejo de vez en cuando. #FirstDates27J — Lunática (@alalunadvalenci) June 27, 2023

#FirstDates27J Yo no he visto las sombras de Grey, antes prefiero ver como cazan hormigas . — Carlos (@Carlos50180904) June 27, 2023

Belén está sacándole pegas a todo y no es consciente de que no está para ser tan quisquillosa #FirstDates27J — Cosasdesolohoy 🧡 (@cosasdemanana) June 27, 2023

Acabo de llegar… no lo quiere por el acento? De donde es?#firstdates27j — Opsador (@Opsador) June 27, 2023

Pobre señor….

Bueno, tendrá otra oportunidad 🤗 #FirstDates27J — Alejandro (@s_techera) June 27, 2023

Belén se la tenía guardada… qué rencorosa!😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#FirstDates27J — Joachim20 (@Joachim201) June 27, 2023

#firstdates27j

Si yo me encuentro con alguien que me dice que mi acento le da asco o la echa para atrás e insulta a todos los andaluces le digo que se vaya a tomar por culo — JM Garcia 🏆⚽ (@Ultimohumano) June 27, 2023

– No quiero una 2a cita porque hay muchas cosas que no me han gustado



Concretamente todas#FirstDates27J pic.twitter.com/8Jovsry7J7 — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) June 27, 2023