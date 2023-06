Belén Esteban socava su relación con Raquel Bollo con dos frases demoledoras en ‘Sálvame’

Belén Esteban no dudaba en criticar el pasado viernes durante su polígrafo en el ‘Deluxe’ que Raquel Bollo hubiera metido mierda entre sus hijos e Isa Pantoja. Un comentario que a la colaboradora de ‘Fiesta‘ no le hizo gracia teniendo en cuenta que Belén es amiga suya.

«Si en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo», sentenciaba Raquel Bollo en ‘Fiesta’ lanzando así un dardo a Belén Esteban por cuestionarla en televisión y no decirle nada. Además utilizaba una de las frases más míticas de la colaboradora de ‘Sálvame’ para decir que «yo por mis hijos también mato».

El lunes, Belén Esteban optaba por ser prudente con su reacción a las palabras de Raquel Bollo. Sin embargo, este martes, la colaboradora se calentaba después de escuchar a María Patiño llamándola la atención por ser cobarde con su amiga.

«Te lo he dicho en privado pero quiero que la gente lo sepa. La amistad es libertad Belén, cuando alguien realmente es tu amiga te deja pensar y decir lo que quieres. Cuándo realmente alguien es tu amiga no te hace sentir culpable. Cuando tú hablas de Raquel Bollo desde que es defensora de sus hijos he visto cómo has defendido en muchísimas ocasiones a sus hijos. He visto como has defendido a Raquel constantemente. Y cuando haces una opinión contraria ella de repente saca el arma de madre», empezaba a reprocharle María Patiño a su amiga y compañera.

«Tú cuestionaste su papel como defensora. Claro que ella mata por sus hijos y matará pero eso no es el tema. Ella no estaba hablando de ti como madre si no como defensora. Eres muy manipuladora y una chantajista emocional porque si realmente quisieses a Belén Esteban de la misma libertad que tú tuviste para criticarla cuando estuvo en ‘GH’ tu no permites que una amiga lo haga contigo. Esa eres tú», sentenciaba María Patiño de forma lapidaria.

Asimismo, María Patiño se mostraba muy dura con Belén Esteban para que abriera los ojos. «Públicamente lo que ha hecho contigo cuando tú te desangras y tú diste la cara por ella y diga que ‘por mis hijos mato’. ¿Pero esa demagogia barata? Basta ya Belén, basta ya porque ese mismo comentario lo hace Matamoros y le contestas y con la Bollo no tienes narices porque sabe como ir a lo que más te duele. Aquí no hablamos de madres si no de una madre como defensora», terminaba de decirle indignada Patiño.

Belén Esteban explota contra Raquel Bollo: «Sálvame ha llenado muchas neveras»

Tras escuchar a la presentadora, Belén Esteban tomaba la palabra. «Es que a mí no se me ocurriría en la vida hablar de Raquel como madre porque creo que es una madre estupenda», defendía de primeras la colaboradora. «Yo me he matado por ella. Pero a mí lo del otro día me dolió porque yo hablo de cómo defendió a sus hijos y a mí no me gustó», reconocía Belén.

«Pero hay otra diferencia. Mi hija no ha ido a ningún reality. ¿Vale? Porque muy bien que por sus hijos mata. Pero yo conozco a Raquel y sé en el plan en que lo dijo. Y no pensaba decir nada pero estoy un poco cansadita de todo porque aquí la que ha dado la cara por Raquel Bollo se llama Belén Esteban», seguía diciendo empezando a calentarse.

«Y cuando pasó lo del dinero me comí yo el marrón y pedí perdón, ¿vale? Que ya estoy un poco harta y ya para lo que me queda en el convento. Ya está bien. Que parece que ‘Sálvame’ es lo peor de todo y de ‘Sálvame’ se han llenado muchas neveras. La primera la mía y la segunda la suya«, soltaba Belén Esteban provocando el aplauso de todos los presentes. «Que a mí me duele mi programa también», se escuchaba decir por lo bajo.