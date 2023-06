Belén Esteban brota contra la dirección de ‘Sálvame’ por lo que se ha censurado de Paz Padilla

Belén Esteban concedía el pasado viernes su último polígrafo en el ‘Deluxe’ a forma de despedida a pocos días del final de ‘Sálvame‘ y antes de que el formato de prime time sea cancelado dentro de unas semanas. Y aunque fueron muchas las preguntas que salieron a la luz parece que hubo algunas que se ‘vetaron’. O eso ha expresado ella misma este lunes al quejarse de que no habían emitido las relativas a Paz Padilla.

Todo se producía después de que Terelu Campos anunciara que este lunes se iban a desvelar tres preguntas y respuestas que se habían quedado sin emitir del polígrafo de Belén con Conchita. Lo hacía después de que Miguel Frigenti mostrara su enfado con su amiga por lo que contestó a una pregunta del polígrafo.

Y es que Belén Esteban no dudó en decir que creía que tanto a Rafa Mora como a Miguel Frigenti les costaría encontrar un hueco en televisión tras la cancelación del programa de La fábrica de la tele. «No quiero que se enfaden. Creo que Miguel Frigenti lo tendrá complicado y Rafa Mora también. Espero que los llamen para debatir, ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano’. Lo de venir todos los días se va a romper y va a ser complicado. No es fácil ubicarte en otro programa y empezar nuevamente», opinaba la colaboradora.

Belén Esteban, indignada por censurar la pregunta de Paz Padilla

Este lunes, Belén Esteban mostraba su cabreo con lo que estaba haciendo ‘Sálvame’ y se quejaba además de la censura a varias preguntas que ella había respondido ante la máquina de Conchita. «Falta alguna pregunta que me hicieron que quiero que salga», empezaba a decir la colaboradora. «Bueno todavía no sabemos cuales serán esas preguntas que vamos a desvelar», le replicaba Terelu.

«No están ahí, lo he preguntado. La de Paz Padilla, que quiero que salga, no está metida. Si nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar, ¿por qué no habéis sacado la pregunta de Paz Padilla?», soltaba Belén Esteban completamente indignada contra Alberto Díaz, el director del programa.

«Si sacáis la de Miguel Frigenti y la de Rafa Mora… que yo lo dije como preocupación, que ojalá y encuentren trabajo porque valen para ello. Aquí unos sí y otros no…», añadía Belén Esteban con cara de indignación por la censura de ‘Sálvame’ a lo que dijo de Paz Padilla.

Pero tanto las presentadoras como los colaboradores con Kiko Matamoros a la cabeza esquivaron hablar de Paz Padilla e incidieron en preguntarle a Belén Esteban por lo que dijo de Rafa Mora y Miguel Frigenti. «Hasta el último día vas a tocar los cojones, cómo te gusta. No mires a dirección, que sé que os estáis riendo de mí», le soltaba Belén a su compañero.

Hay que recordar que el grave enfrentamiento que tuvieron Paz Padilla y Belén Esteban el 20 de enero de 2022 por culpa de las vacunas del covid terminó con el despido de la presentadora. Desde entonces, y pese a su vuelta a Mediaset, Paz ha querido desligarse del programa de La fábrica de la tele. Todo pese a que en ‘Sálvame’ se siguen acordando de ella con varias pullas.